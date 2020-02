Serie A Tim: Bologna-Genoa 0-3

Ul genoa conquista a seconda vittoria di fila: decidono Soumaoro, Sanabria e un rigore di Criscito. Espulsi Schouten e Denswil tra gli emiliani, k.o. dopo tre successi consecutivi

Colpaccio del Genoa, che batte per 3-0 al Dall’Ara il Bologna e ottiene tre punti pesanti in chiave-salvezza. Tre punti importanti per la squadra di Davide Nicola che risponde alla vittoeria ottenuta dal Lecce contro la Spal. Apre le marcature Soumaoro (28′) in mischia il colpo vincente che batte Skorupski, raddoppia in contropiede Sanabria (44′) dopo che il Bologna era rimasto in dieci per il rosso a Schouten. Nel finale emiliani in nove per l’espulsione di Denswil, che provoca il rigore del 3-0, il fallo su Sturaro è netto, trasformato da Criscito.

IL TABELLINO

BOLOGNA-GENOA 0-3

Bologna (4-3-3): Skorupski ; Tomiyasu , Bani (16′ st Dominguez), Danilo , Denswil ; Poli , Schouten , Svanberg (34′ st Juwara); Orsolini (16′ st Skov Olsen ), Palacio, Barrow . A disposizione: Da Costa, Sarr, Mbaye, Corbo, Stanzani. All. Mihajlovic .

Genoa (3-5-2): Perin ; Biraschi , Soumaoro , Masiello ; Ankersen (1′ st Goldaniga ), Behrami , Radovanovic (30′ st Cassata ), Sturaro , Criscito ; Pandev (13′ Pinamonti ), Sanabria . A disposizione: Ichazo, Marchetti, Zapata, Barreca, Jagiello, Eriksson, Destro, Favilli. All.: Nicola

Arbitro: Massa

Marcatori: 28′ Soumaoro, 44′ Sanabria, 45′ st rig. Criscito

Ammoniti: Dominguez (B); Ankersen (G), Goldaniga (G), Sturaro (G), Soumaoro (G), Cassata (G)

Espulsi: 34′ Schouten (B), 44′ st Denswil (B) per doppia ammonizione.