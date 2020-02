Serie A Tim: Lecce-Spal 2-1

Comincia con una sconfitta l’avveentura di Gigi Di Biagio sulla panchina della Spal. Nel primo match della giornata, allo stadio del Mare , battuta dal Lecce 2-1

Terza vittoria consecutiva per i salentini che sbloccano il risultato su calcio di rigore trasformato da Mancosu, il fallo di Bonifazi su Majer. Nel secondo tempo al 47’ , il pareggio di Petagna, l’attaccante di testa sfrutta bene un calcio d’angolo di Valdifiori. Liverani prepara un cambio , pronto dalla Panchina Petriccione , candidato ad uscire Majer , lo sloveno firma al 66’ il gol del vantaggio con un perfetto diagonale e rimane in campo fino al triplice fischio per la gioa dei 25mila presenti sugli spalti dello stadio di Via del Mare.



IL TABELLINO

LECCE-SPAL 2-1

Lecce (4-3-2-1): Vigorito ; Donati , Lucioni , Rossettini , Calderoni (40’st Dell’Orco ); Majer , Deiola , Barak ; Falco (34’ Shakhov ), Mancosu (34’ st Paz); Lapadula . A disp.: Gabriel, Chironi, Vera, Petriccione, Saponara, Oltremarini, Rispoli, Rimoli, Tachtsidis. All.: Liverani

Spal (4-3-3): Berisha ; Cionek , Bonifazi , Zukanovic , Reca ; Missiroli (27’ st Strefezza ), Valdifiori , Castro (42’ st Floccari ); Di Francesco , Petagna , Valoti . A disp.: Thiam, Letica, Murgia, Sala, Felipe, Tomovic, Fares, Tunjov. All.: Di Biagio

Arbitro: Guida

Marcatori: 41’ rig. Mancosu (L), 2’ st Petagna (S), 21’ st Majer (L)

Ammoniti: Majer (L), Di Francesco (S), Bonifazi (S), Deiola (L), Calderoni (L), Valdifiori (S), Lapadula (L), Shakhov (L), Valoti (S)