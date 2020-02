Coppa Italia: Inter-Napoli 0-1

IL Napoli risorge a San Siro. Nella gara d’andata semifinale Coppa Italia , Inter 0 Napoli 1, in gol Fabian Ruiz

Un Napoli ben messo in campo da Rino Gattusom duel linee molto strette dacanti ad Ospina con il solo Mertens punta in attacco.

L’Inter non sembra quella del secondo tempo nel derby contro il Milan , il Napoli tiene bene e si rende pericoloso dalla parti di Padelli, la più nitida azione con Zielinski lanciato a rete da Mertens , il polacco si fa ribattere il triuro dal potoere nerazzurro. L’Inter in precedenza si fa sentire con Lautaro Martinez , il colpo di testa termina alto.

Nel secondo tempo l’Inter sembra più vivace , enjtra D’Ambrosio per Skriniar , Lukaku parte da più lontano rispetto al primo tempo , la difesa azzurra tiene bene.

Il Napoli passa in vantaggio: 57′ Fabian Ruiz controlla un pallone al limite dell’area, lo spagnolo trova il giusto corridoio sinistro palla a giro a fil di palo della porta di Padelli.

Conte chiama rinforzi , dalla panchina entra Eriksen per Sensi; Gattuso corre ai ripari , fuori Zielinski dentro Allan.

L’Inter ha l’occasione per pareggiare , a seguito di una mischia in area , Ospina si ritrova la palla tra le mani dopo un tocco e quasi autorete di Manolas.

Il Napoli si barrica nella propia metà campo affidandosi solo alle sgroppate in contropiede di Elmas. Guattuso richiama Mertens , entra Milik. Conte richiama in panchina Moses entra Sanchez , cambio tattico 4-3-3 e si gioca il tutto per tutto.

Ci prova Eriksen da fuori area , palla fuori.

L’ultima occasione nerazzurra con Lautaro Martinez : Ospina in uscita blocca a terra.

Il 5 marzo , match di ritorno allo Stadio San Paolo.

IL TABELLINO

Inter-Napoli 0-1

Inter (3-5-2) Padelli; Skriniar (1′ st D’Ambrosio), De Vrij, Bastoni; Victor Moses (29′ st Sanchez), Barella, Brozovic, Sensi (21′ st Eriksen), Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. A disp.: Handanovic, Stankovic, Berni, Godin, Ranocchia, Young, Borja Valero, Vecino, Candreva. All.: Conte.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Elmas, Demme, Zielinski (38′ st Allan); Callejon (33′ st Politano), Mertens (29′ st Milik). A disp.: Meret, Karnezis, Luperto, Koulibaly, Insigne, Lobotka, Llorente, Lozano. All.: Gattuso.

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 12′ st Fabian Ruiz (N)

Ammoniti: Skriniar (I), Manolas (N), Mario Rui (N), Ospina (N)