Copa Italia: Inter -Napoli le ultime e le probabili formazioni

La sconfitta in terna contro il Lecce ancora rucia nelle fila del Napoli. Questa sera match clou allo stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Napoli, andata delle semifinali Coppa Italia. Gattuso ha lavorato sulle sincronie della difesa, il reparto sotto accusa dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce.

LE ULTIME

INTER – Senza Handanovic, conferma per Padelli tra i pali. Conte potrebbe tenere a riposo Lukaku, schierando Sanchez con Lautaro mentre a centrocampo potrebbe esserci Eriksen dal primo minuto, nel terzetto con Barella e Brozovic e Moses e Biraghi ai lati. In difesa rientra Bastoni con De Vrij e Skriniar.

NAPOLI – Senza lo squalificato Hysaj, Gattuso dovrebbe confermare la linea difensiva col ritorno di Manolas in coppia con Maksimovicm considerando i nuovi problemi fisici per Koulibaly. A centrocampo i dubbi maggiori: torna Fabian, probabilmente per Zielinski, con Demme ed Elmas (favorito su Allan non ancora al meglio). In attacco tornano Callejon e Mertens nel tridente con Insigne.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Sanchez, Lautaro. All. Conte

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

ARBITRO: Calvarese di Teramo (Ranghetti-Longo, IV: La Penna. VAR: Mariani, AVAR: Paganessi)