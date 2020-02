Serie A: Roma-Bologna 2-3. Notte da incubo per i tifosi giallorossi

La 23esima giornata di Serie A mom poteva cominciare male per la Roma. Giallorossi sconfitti dal Bologna 3-2. Serata amara e mal digerita dai tifosi della ‘Lupa.

Rossoblu in vantaggio al 16′ con Orsolini , il velo di Palacio su rasoterra di Barrow consente all’attaccante di Ascoli di fare centro con Smalling sorpreso. La Roma sembra ferma sulle gambe e Svanberg sfiora il raddoppio il tiro termina alto da buona posizione. Pau Lopez salva il raddoppio. Passa inosservato l’1-1 (autogol di Denswil al 22′) . Appena quattro minuti il Bologan passa in vantaggio: tiro di Barrow deviato in modo decisivo da Santon. Il Bologna in campo aperto fa quel che vuole e prima dell’intervallo Palacio ha sul piede il colpo del 3-1, ma trova un Pau Lopez reattivo. Il tris arriva comunque a inizio ripresa (51′): Barrow si invola nella terra di nessuno e ha tutto lo spazio per entrare in area, puntare Mancini, farlo secco e battere il portiere avversario. L’Olimpico ammutolisce, in campo c’è solo una squadra , il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Ad onizio ripresa (51′) , arriva il tris felsineo: Barrow si invola nella terra di nessuno e ha tutto lo spazio per entrare in area, puntare Mancini, farlo secco e battere il portiere avversario. La roma cerca di recuperare , il gol del 2-3 arriva al 72’ con Mkhitaryan, imbeccato da un cross di Bruno Peres. Ci prova anche Dzeko, con una girata di sinistro, all’80’ Cristante su fa espellere per un’entrata pericolosa su Orsoline. Dzekp è l’ultimo ad arrendersi alla ricerca del pareggio ma Skorupski salva il risultato e una vittoria tutto sommato meritata: è la terza consecutiva per il Bologna, che si regala una notte da Europa League

IL TABELLINO

ROMA-BOLOGNA 2-3

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez ; Santon (16′ st Bruno Peres ), Mancini , Smalling , Kolarov ; Veretout (34′ st Kalinic ), Cristante ; Under (12′ st Carles Perez ), Mkhitaryan , Perotti ; Dzeko . A disp.: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Villar, Cetin, Fazio, Pastore, Spinazzola, Kluivert. All.: Fonseca .

Bologna (4-3-3): Skorupski ; Tomiyasu , Bani , Danilo , Denswil ; Svanberg (28′ st Dominguez ), Schouten , Soriano ; Orsolini (38′ st Skov Olsen ), Palacio , Barrow (41′ st Juwara ). A disp.: Da Costa, Sarr, Dominguez, Mbaye, Corbo, Mazza. All.: Mihajlovic .

Arbitro: Guida

Reti: 16′ Orsolini (B), 22′ aut. Denswil (R), 26′, 6′ st Barrow (B), 27′ st Mkhitaryan (R)

Ammoniti: Santon (R), Bruno Peres (R); Svanberg (B), Schouten (B), Bani (B), Skorupski (B)

Espulsi: 35′ st Cristante (R)