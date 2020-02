Serie A: Verona-Lazio 0-0

Lazio fermata dall’Hellas Verona . Finisce 0-0 il recupero del 17/esimo turno campionato serie A. I biancocelesti falliscono il sorpasso in classifica all’Inter.

Tante le occasioni da una parte e dall’altra: i biancocelesti possono recriminare per i due pali colpiti da Luis Alberto, ma devono anche ringraziare Strakosha, autore di alcuni interventi strepitosi. Per la Lazio è il 17esimo risultato utile consecutivo in campionato: Inzaghi eguaglia il record di Eriksson.

IL TABELLINO

LAZIO-VERONA 0-0

Lazio (3-5-2): Strakosha ; Patric , Acerbi , Radu ; Lazzari (26′ st Marusic), Milinkovic-Savic , Lucas Leiva , Luis Alberto , Lulic (26′ st Jony ); Caicedo (40′ st Parolo), Immobile . A disp.: Guerrieri, Proto, Luiz Felipe, Lukaku, Bastos, A. Anderson, Adekanye, Minala, Vavro. All. Inzaghi

Verona (3-4-2-1): Silvestri ; Rrahmani , Günter , Kumbulla ; Lazovic , Veloso , Pessina , Faraoni ; Zaccagni , Borini (45′ st Dawidowicz); Verre (25′ st Eysseric ). A disp.: Berardi, Radunovic, Stepinski, Di Carmine, Pazzini, Bocchetti, Lucas Felippe, Dimarco, Empereur, Adjapong. All. Juric

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Milinkovic-Savic (L), Jony (L), Radu (L); Kumbulla (V), Rrahmani (V)

La Classifica Serie A aggiornata