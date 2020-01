Tragedia! Lutto nel mondo dello Sport , è morto Kobe Bryant

L’ex campione di basket e morto a Los Angeles mentre a bordo di un elicottero precipitato. Bryant era diretto verso Manba Accademy il centro sportivo disua proprietà situato nei pressi di Thousand Oaks. Nell’incidente in elicottero, come confermato dalle autorità di Los Angeles, è morta anche la figlia Gianna Maria di 13 anni, con lui sul velivolo al momento dello schianto.

Lo schianto è avvenuto nei pressi di Calabasas in seguito ad un incendio esploso a bordo del velivolo. Insieme a Kobe Bryant e alla figlia Gianna Maria, altri tre passeggeri non ancora identificati.

