Napoli-Lazio 1-0. Azzurri tutto cuore in semifinale Coppa Italia

Un Napoli tutto cuore e tenacia Napoli ha battuto 1-0 la Lazio e si è qualificato alla semifinale di Coppa Italia. (nella foto , il gol del vantaggio di Insigne)

I partenopei hanno sfoderato un gara dagli alti contenuti agonistici , non da meno ha fatto la Lazio di Simone Inzaghi, Insigne al 2’ regala una perla al pubblico presente: in area il dribbling su Luiz Felipe è perfetto , il piato rasoterra supera Strakosha. Al 9’ , rigore per la la Lazio: Hysaj mette giù Caicedo , l’alnamese ammonito da Massa. Sul dischetto lo specialista e capocannoniere della Serie A Immobile che al momento di calciare scivola , la palla tra le mani di Ospina. Al 18’ ingenuità di Hysaj: IImmobiole parte lungo la fascia destra il terzino azzurro lo mette giù, già ammonito guadagna il secondo giallo , Napoli in dieci. Al 25’ viene ristabilita la parità numerica: Zielinski viene messo giù da Luca Leiva, le proteste del brasiliano inducono Mssa ad estrarre il secondo cartellino rosso della serata.

Insogne esulta dopo il gol

In dieci contro dieci il gioco è rimasto in mano alla Lazio, con il Napoli schierato con un prudente 4-4-1 da Gattuso coperto nella propria metà campo alla ricerca di ripartenze che poche volte hanno disturbato la retroguardia laziale. Nel finale è successo di tutto: due gol annullati alla Lazio (Immobile e Acerbi), ma soprattutto la sagra del “legno” con alternanza precisa. Al 70′ Milik di testa colpisce il palo con la complicità di Strakosha, poi all’84’ il destro di Immobile si scontra con la traversa; pochi secondi dopo Mario Rui ha rischiato l’eurogol trovando l’incrocio dei pali e a due minuti dal termine il destro di Lazzari dal limite, deviato, si è stampato sul palo. Tanto rumore per nulla, alla fine in semifinale ci è andato il Napoli di Gattuso per la disperazione di Simone Inzaghi.

IL TABELLINO

NAPOLI-LAZIO 1-0

Napoli (4-3-3): Ospina ; Hysaj , Manolas , Di Lorenzo , Mario Rui ; Lobotka (22′ Luperto ), Demme , Zielinski ; Callejon (23′ st Elmas ), Milik , Insigne(37′ st Ruiz ). A disp.: Karnezis, Meret, Tonelli, Leandrinho, Llorente, Lozano. All.: Gattuso .

Lazio (3-5-2): Strakosha ; Luiz Felipe , Acerbi , Radu (24′ st Patric ); Lazzari , Parolo , Leiva , Milinkovic-Savic , Lulic (36′ st Jony ); Immobile , Caicedo (9′ st Correa ). A disp.: Guerrieri, Proto, Anderson, Bastos, Vavro, Berisha, Minala, Anderson, Adekanye. All.: Inzaghi .

Arbitro: Massa

Marcatori: 2′ Insigne

Ammoniti: Acerbi, Leiva (L)

Espulsi: 18′ Hysaj (N) per somma di ammonizioni; 24′ Leiva (L) per proteste