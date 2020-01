Coppa Italia – Napoli -Lazio. Le probabili formazioni

Il Napoli contro la Lazio , stasera alle ore 20,45 allo stadio San Paolo. Gattuso pretende una prova d’orgoglio, quando ormai la stagione sembra arrivata al capolinea. Quarti di finale di Coppa Italia , obiettivo che il Napoli non può fallire , almeno per salvare quello che si potrà salvare.

Qui Napoli: Out Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Mertens, Gattuso ha perso anche Allan per un affaticamento muscolare e Younes per una contusione.

Le probabili formazioni

Qui Lazio: Assenti Marusic, Lukaku e Cataldi, oltre a Correa non al meglio che sarà in panchina solo per una parte di gara.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

ARBITRO: Massa (Mondin-Di Iorio, IV: Manganiello, VAR: Nasca, AVAR: Costanzo)