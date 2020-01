Sorpresa a Bergamo: Atalanta-Spal 1-2

Il 207esimo turno serie A , si chiude con la vittoria della Spala con l’Atalamta.

Al 16′ vantaggio della Dea: cross di Gomez e tacco di Ilicic. Manca il raddoppio con Zapata, il colombiamo centra una traversa . La Spal replica con un palo di Petagna, al 54′ pareggia, affondo di Reca, che trova la difesa atalantina largamente impreparata. Al quarto d’ora della ripresa Valoti supera Palomino troppo facilmente e scarica un destro che Sportiello non riesce a respingere. L’Atalanta si butta nela metà campo avversaria producendo un inutile il forcing finale. Gasperini resta a -3 dalla Roma, Semplici va a -1 dalla zona salvezza.

IL TABELLINO

ATALANTA-SPAL 1-2

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello ; Toloi , Caldara (21′ st Muriel ), Palomino ; Freuler (1′ st Djimsiti ), De Roon , Pasalic , Gosens ; Gomez (14′ st Malinovskyi ); Ilicic , Zapata .

A disp.: Rossi, Gollini, Masiello, Piccoli, Da Riva, Heidenreich. All.: Gasperini

Spal (3-5-2): Berisha ; Cionek , Vicari , Igor ; Strefezza , Dabo , Missiroli , Valoti (33′ st Valdifiori ), Reca (40′ st Tomovic); Di Francesco (27′ st Floccari ), Petagna .

A disp.: Thiam, Letica, Murgia, Paloschi, Salamon, Cannistra, Jankovic, Tunjov. All.: Semplici

Arbitro: La Penna

Marcatori: 16′ Ilicic (A), 9′ st Petagna (S), 15′ st Valoti (S)

Ammoniti: De Roon (A), Palomino (A); Valoti (S), Vicari (S), Di Francesco (S)

Note: espulso al 51′ st Gritti, allenatore in seconda dell’Atalanta, per proteste.