Serie A: Napoli , è notta fonda! Anche la Fiorentina (0-2) passa al San Paolo

Napoli – Fiorentina, il tema: Azzurri alla quinta sconfitta casalinga in questa stagione , Fiorentina al terzo risultato utile con il carattere di Beppe Inchini. . Nell’anticipo serale , impresa della Viola che batte un disarmante Napoli 2-0.

Al triplice fischio finale dell’arbitro Pasqua, partono quelli dagoli spalti dello stadio San Paolo com il coro Vergogna! . Qualche contestazione anche nei confronti del presidente DE Laurentiis.

I toscani hanno conquistato i tre punti con un gol per tempo, andando in vantaggio al 26′ con un destro di punta di Chiesa e raddoppiando al 74′ con un sinistro a giro di Vlahovic. Per il Napoli , occasione sprecata da Callejon di testa di poco a lato , un tiro di Zielinski e nlla ripresa solo un palo esterno di Insigne al 51′. Per gli azzurri di Gattuso terza sconfitta di fila in campionato.

IL TABELLINO

NAPOLI-FIORENTINA 0-2

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Hysaj 5, Manolas 5, Di Lorenzo 5, Luperto 4; Allan 5 (11′ st Demme 5,5), Ruiz 5, Zielinski 5,5 (18′ st Lozano 5); Callejon 5 (30′ st Llorente 5,5), Milik 5,5, Insigne 5,5. A disp.: Meret, Karnezis, Tonelli, Elmas, Lobotka, Younes. All.: Gattuso 5.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6,5, Pezzella 6, Caceres 6,5; Lirola 6,5, Benassi 6,5, Pulgar 6, Castrovilli 7,5, Dalbert 6 (42′ st Ceccherini sv); Chiesa 7 (33′ st Sottil sv), Cutrone 6,5 (21′ st Vlahovic 7). A disp.: Terracciano, Brancolini, Venuti, Ranieri, Terzic, Zurkowski, Ghezzal, Badelj, Eysseric. All.: Iachini 7.

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 25′ Chiesa, 29′ st Vlahovic

Ammoniti: Hysaj, Demme (N); Dalbert (F)