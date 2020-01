Max Verstappen ha rinnovato il suo contratto con la Red Bull fino a tutto il 2023. Lo ha annunciato, via social, lo stesso pilota olandese.

“Sono davvero felice – ha scritto Verstappen- di aver esteso la mia collaborazione con la Aston Martin Red Bull Racing”. “Red Bull ha creduto in me e mi ha dato l’opportunità di iniziare in Formula 1 e di questo sono sempre molto grato.