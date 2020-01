Serie A: 18/esima Giornata di Andata

Risultati , marcatori e classifica

Mel posticipo serale , un mediocre Napoli affetto dalla sindrome di errori , regala tre punti all’Inter. Gattuso ha tanto da lavorare per ricomporre quel bel mosaico lasciato in eredità da Naurizio Sarri Il Milana non va oltre l0 0-0- contro la Samp. Debutto con ritorno in maglia rossonera di Ibrahimovic , lo svedese in campo nel secondo tempo al posto del polacco Piatek. Udinese corsara a Lecce con De Paul autore del gol che regala tre punnti ai friulani. Atalanta e Juve a raffica contro Parma (5-0) e Cagliari 4-0). La squadra sarda alla terza sconfitta consecutiva. Vola la Lazio di Simone Inzaghi, al Rigamonti contro il Brescia , Balotelli porta in vantaggio le Rondinelle, poi doppietta di Ciro Immobile , pareggio su calcio di rigore , il gol del sucesso che porta i biancocelesti a-6 -con una partita da recuperare – dalla vetta in classifica dalla coppia Juve-Inter, al 92′ su assist in area di Caicedo. Ritorna al successo il Genoa targato Davide Nicola (2-1 ) al Sassuoloo. Il Toro ‘mata’ la Roma con doppietta di ‘Gallo’ Belotti. Spal sempre in alta marea, al ‘Paolo Mazza’ passa il Verona 2-0, in gol anche Pazzini. Il derby dell’Appennino Bologna-Fiorentina termina 1-1.

Risultati e Marcatori

NAPOLI-INTER 1-3 14′ e 33′ Lukaku (I), 39′ Milik (N), 62′ Lautaro (I)

JUVENTUS-CAGLIARI 4-0 49′, 67′ su rig., 82′ Ronaldo, 81′ Higuain

MILAN-SAMPDORIA 0-0

BRESCIA-LAZIO 1-2 18′ Balotelli (B), 42′ rig., 91′ Immobile (L)

ROMA-TORINO 0-2 45’+2 e 86′ su rig. Belotti

ATALANTA-PARMA 5-0 11′ Gomez, 34′ Freuler, 43′ Gosens, 60′ e 71′ Ilicic

BOLOGNA-FIORENTINA 1-1 27′ Benassi (F), 94′ Orsolini (B)

LECCE-UDINESE 0-1 88′ De Paul

SPAL-VERONA 0-2 14′ Pazzini, 85′ Stepinski

GENOA-SASSUOLO 2-1 29′ rig. Criscito (G), 33′ Obiang (S), 86′ Pandev (G)

La Classifica