Serie A: Sassuolo-Napoli 1-2

Il Napoli dopo circa due mesi riassapora la gioa dei tre punti e nell’ultimo match della 17esima giornata , i partenopei espugnano il Mapei Stadium. Finisce 2-1 per i partenopei. Sassuolo battuto in rimonta , anche se in maniera rocambolesca.

Neroverdi in vantaggio al 29′ con Traoré, abile a inserirsi sul secondo palo in spaccata. Nella ripresa Allan suona la carica firmando il pareggio al 57′ con un destro all’incrocio dei pali, poi Elmas all’ultimo respiro e sugli sviluppi di un corner costringe Obiang all’autogol da tre punti al 94′.

IL TABELLINO

SASSUOLO-NAPOLI 1-2

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo ; Muldur , Marlon (6′ st Romagna ), Peluso , Kyriakopoulos ; Locatelli , Obiang ; Duncan (18′ st Djuricic ), Traoré , Boga (38′ st Magnanelli); Caputo . A disp.: Turati, Ferrari, Rogerio, Tripaldelli, Bourabia, Mazzitelli, Raspadori, Magnanelli. All.: De Zerbi .

Napoli (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo , Manolas , Luperto (1′ st Hysaj ), Mario Rui ; Fabian Ruiz (24′ st Elmas ), Allan , Zielinski ; Callejon , Milik (31′ st Mertens), Insigne . A disp.: Ospina, Daniele, Younes, Gaetano, Llorente, Leandrinho, Lozano. All.: Gattuso .

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 29′ Traoré (S), 12′ st Allan (N), 49′ st aut. Obiang (S)

Ammoniti: Traoré, Locatelli (S); Mario Rui, Elmas (N)