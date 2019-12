Finale Supercoppa Italiana. Juventus-Lazio . Le probabili formazioni

Oggi la finale Supercoppa Italiana. A Riad (Arabia Saudita, Juventus-Lazio.

Qui Lazio: Pochi dubbi per Simonie Inzaghi. In porta Strakosha da sinistra verso destra , Radu, Acerbi e Luiz Felipe. A centrocampo Lazzari-Milinkovic-Leiva-Luis Alberto e Lulic; in attacco ballottaggio Correa-Caicedo chi giocherà farà coppia con il capocannoniere Serie A Ciro Immobile.

Qui Juventus : anche Sarri non ha dubbi. Tra i pali recuperato Szczesny, davantial portiere polacco chance per Danilo in linea con Bonucci e de Light.

A centrocampo , Bentancur, Pjanic e Matuidi. Poi in attacco ampia scelta per Sarri: tridente Dybala, Ronaldo e Higuain. , oppure inserendo Bernadeschi trequartista al posto del Pipita.

Juventus – Lazio

Supercoppa Italiana 2019 – Finale

King Saud University Stadium di Riyad (Arabia Saudita) – domenica 22 dicembre, ore 17:45 italiane (19:45 locali)

Probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3) – Szczesny; Danilo , Bonucci, de Light, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain (Bernardeschi), Ronaldo. All.: Sarri. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Rugani, Cuadrado, Alex Sandro, Emre Can, Rabiot, Ramsey, Pjaca, Douglas Costa, Bernardeschi. All.: Maurizio Sarri.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Marusic, Jony, André Anderson, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Calvarese (sez. Teramo)

ASSISTENTI: Costanzo e Peretti

IV UOMO: Maresca

VAR: Mazzoleni

AVAR: Giacomelli

RIS.: Alassio

Albo d’Oro della Supercoppa Italiana

