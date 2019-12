Serie A: Torino – Spal 1-2

Il Torino non festeggia lcon i tifosi l’ultimo match del 2019. Allo stadio Grande Torino , la Spal sorprende i granata e con i gol di Strefezza al 42 grazie a un potente destro di collo pieno. ’ e all’81’ con un colpo di testa di Petagna. Parte bene il Toro , al 4’ del primo tempo vantaggio con Rincon. L’espulsione di Bremer al 56′ complica i piani di Mazzarri, che addirittura viene ribaltato In classifica, Torino fermo a 21 punti, la Spal sale a 12 e relega il Genoa all’ultimo posto.

IL TABELLINO

TORINO-SPAL 1-2

Torino (3-4-2-1): Sirigu ; Izzo Nkoulou , Bremer ; Aina , Lukic (32′ st Zaza ), Rincon , Ansaldi Laxalt ); Verdi , Berenguer (16′ st Meité ); Belotti .

A disp.: Ujkani, Rosati, Bonifazi, Millico, De Silvestri, Djidji. All.: Mazzarri

Spal (3-4-1-2): Berisha ; Tomovic , Vicari , Igor ; Cionek , Missiroli , Kurtic (29′ st Valdifiori ), Strefezza ; Valoti (23′ st Murgia ); Paloschi (39′ st Di Francesco ), Petagna .

A disp.: Thiam, Letica, Moncini, Floccari, Felipe, Salamon, Cannistra, Tunjov, Mastrilli. All.: Semplici

Marcatori: 4′ Rincon (T), 42′ Strefezza (S), 36′ st Petagna (S)​​​​​​​

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Ansaldi (T), Sirigu (T); Valoti (S), Igor (S), Missiroli (S), Petagna (S)

Espulsi: 11′ st Bremer (T) per doppia ammonizione

Note: ammonito per proteste l’allenatore del Torino Mazzarri; ammonito per proteste l’allenatore della Spal Semplici.