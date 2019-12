Luci giallorosse al Franchi: Fiorentina-Roma 1-4

La Roma batte la Fiorentina 4-1 , nel secondo anticipo dela 16/esima giornata.Giallorossi compatti e perfetti in ogni settore del campo. Dzeko firma il vantaggio (19’): Pellegrini peca in area Zaniolo , assist per l’accorrente Dzeko: Raddoppio di Kolarov (21’): il calcio di punizione dal limite e da Manuale del calcio. La Fiorentina si scuote e prima del riposo accorcia con Badelj 34′: Nella ripresa gli spazi si allungano e vanno a segno anche uno straordinario Lorenzo Pellegrini al 73′, assist di Dzeko e Zaniolo all’88’, in progressione appena all’intero dell’area di sinistro fulmina Dragowski

IL TABELLINO

Fiorentina-Roma 1-4

Fiorentina (3-5-2): Dragowski ; Milenkovic , Pezzella , Caceres ; Lirola (38′ st Sottil ), Castrovilli (38′ st Eysseric ), Pulgar , Badelj , Dalbert ; Boateng (21′ st Pedro ), Vlahovic . A disp.: Terracciano, Cerofolini, Ranieri, Cristoforo, Ceccherini, Ghezzal, Venuti, Benassi, Zurkowski.

All.: Montella

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez ; Florenzi , Smalling , Mancini , Kolarov ; Veretout , Diawara ; Zaniolo (46′ st Spinazzola ), Pellegrini (41′ st Kalinic ), Perotti (31′ st Mkhitaryan ); Dzeko . A disp.: Cardinali, Fuzato, Fazio, Juan Jesus, Under, Antonucci.

All.: Fonseca .

Arbitro: Orsato

Marcatori: 19′ Dzeko (R), 21′ Kolarov (R), 34′ Badelj (F), 28′ st Pellegrini (R), 43′ st Zaniolo (R)

Ammoniti: Pezzella, Caceres, Castrovilli, Vlahovic (F), Zaniolo, Kolarov, Diawara (R)