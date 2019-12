Serie A: Due perle : Dybala -Ronaldo . Sampdoria-Juventus 1-2

Nell’anticipo della 17.ma giornata di campionato, la Juve supera 2-1 la Sampdoria e sale a +3 sull’Inter.

A Marassi, due autentiche perle : una di Dybala , una volè di sinistro imprendibile per Audero (19’) , risponde CR7 , colpo di testa in elevazione su Murru (45’), prima dell’eurogol di Ronaldo , il pareggio della Samp , autore Caprari (35’). Primo tempo di marca juventina. Nella ripresa più sostanza nel gioco dei blucerchiati. Ultimo quarto d’ora con la Juve che mostra segni di stanchezza e la la Samp alla ricerca del pari. Al 90’ blucerchiati in dieci , espulso Caprai,(doppio giallo) fallo su Admiral. La squadra di Sarri sale a+3 sull’Inter. Tra quattro giorni dalla Supercoppa, al Ferrarsi tre punti conquistati modo più diretto per mandare un messaggio alla Lazio.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-JUVENTUS 1-2

Sampdoria (4-4-2): Audero ; Murillo , Ferrari , Colley , Murru (31′ st Augello ); Depaoli (5′ st Leris ), Thorsby , Linetty , Jankto (17′ st Gabbiadini ); Ramirez , Caprari .

A disp.: Seculin, Falcone, Chabot, Rigoni, Regini, Maroni, Quagliarella, Pompetti. All.: Ranieri

Juventus (4-3-3): Buffon ; Danilo , Bonucci , Demiral , Alex Sandro (37′ st De Sciglio ); Rabiot , Pjanic , Matuidi ; Dybala (32′ st Douglas Costa ), Ronaldo , Higuain (24′ st Ramsey ).

A disp.: Pinsoglio, Perin, de Ligt, Rugani, Emre Can, Portanova, Cuadrado, Pjaca, Bernardeschi. All.: Sarri

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 19′ Dybala (J), 35′ Caprari (S), 45′ Ronaldo (J)

Ammoniti: Jankto, Ramirez (S); Pjanic, Demiral (J)

Espulsi: 47′ st Caprari (S) per doppia ammonizione

Sergio Chiaretti