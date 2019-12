Serie A: Cagliari -Lazio 1-2. Biancocelesti fno all’ultimo respiro

Lazio corsara alla Sardegna Arena. Nell’ultimo posticipo della 16/esima giornata , i biancocelsti ci credono fino alla fine , sotto 1-0 (vantaggio di Simeone (8’), e dopo un primo tempo con difficoltà nel penetrare in area rossoblu, nel finale del match la Lazio rimonta con Luis Alberto (93′) e Caicedo (98′).

IL TABELLINO

CAGLIARI-LAZIO 1-2

Cagliari (4-3-1-2): Rafael ; Cacciatore , Klavan , Pisacane , Lykogiannis ; Nandez , Cigarini (35′ st Oliva ), Ionita (38′ st Faragò ); Nainggolan (49′ st Deiola); Joao Pedro , Simeone . A disp.: Aresti, Ciocci, Pinna, Mattiello, Pellegrini, Walukievicz, Cerri, Ragatzu. All.: Maran

Lazio (3-5-2): Strakosha ; Luiz Felipe , Acerbi , Radu (35′ st Caicedo ) Lazzari , Milinkovic-Savic , Lucas Leiva (19′ st Cataldi ), Luis Alberto , Lulic (11′ st Jony ); Correa , Immobile . A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Parolo, Berisha, Marusic, André Anderson, Adekanye. All.: Inzaghi

Arbitro: Maresca

Marcatori: 8′ Simeone (C), 48′ st Luis Alberto (L), 53′ st Caicedo (L)

Ammoniti: Luis Alberto (L), Nandez (C); Klavan (C), Ionita (C), Pisacane (C), Cataldi (L)