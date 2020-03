Serie BKT – giudice sportivo

Gare del 7-8-9 marzo 2020-Nona giornata ritorno

CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BRANCA Simone(Cittadella): per avere, al 37° secondo tempo, colpito con un calcio al fianco un calciatore avversario che si trovava a terra a causa di un fallo subito.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

ALBERTONI Marco (Perugia): per avere, al 40° del secondo tempo, rivolto ad un calciatore avversario,seduto in panchina,espressioni insultanti.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DIONISI Federico (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MESSIAS JUNIOR Walter (Crotone): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FAZIO Pasquale Daniel (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GONDO DIOMANDE Diomande Yann C (Salernitana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

GRECO Leandro (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JALLOW Lamin (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARRAS Manuel (Livorno): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

MAZZOCCO Davide (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MIGLIORE Francesco(Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzio