Serie BKT – Giudice Sportivo

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BKT Gare del 7-8-9-10 febbraio 2020 -Quarta giornata ritorno

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

SODDIMO Danilo

(Pisa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per

avere, al 41° del secondo tempo, calpestato volontariamente il polpaccio di un avversario che si trovava a terra.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VOLTA Massimo(Benevento): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRIGHENTI Nicolo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

LOPEZ GASCO Walter Alberto (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MONACO Salvatore (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHIATTARELLA Pasquale

(Benevento): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

FIRICANO Stefano (Trapani): per essere, al 47° del secondo tempo, entrato indebitamente sul terreno di giuoco dalla panchina aggiuntiva, e per avere contestato una decisione arbitrale con espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FILIPPINI Antonio(Livorno): per avere, al 19° del secondo tempo, proferito un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

TITO Ivano(Pordenone): per avere, al 30° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, rivolto all’Arbitro un’espressione irrispettosa

.

DIRIGENTI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

FOGGIA Pasquale(Benevento): per avere, al 10° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina

Aggiunti va, urlato all’Arbitro un epiteto insultante