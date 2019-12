Charles Leclerc la Ferrari insieme fino al 2024. La scuderia di Maranello ha ufficializzato il prolungamento del contratto del giovane pilota.

“Sono estremamente contento di rinnovare con la Scuderia Ferrari. La stagione appena conclusa come pilota della squadra più prestigiosa in Formula 1 è stata per me un anno da sogno”. Charles Leclerc commenta così l’estensione del contratto con le Rosse