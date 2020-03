SERIE A TIM – Designazioni Recuperi 7ª Giornata di Ritorno

Designato l’Arbitro Guida della Sez. di Torre Annanunziata per il recupero big-match Juventus-InterSi rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per i recuperi della 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma domenica 8 marzo.

JUVENTUS – INTER h. 20.45

GUIDA

MELI – CARBONE

IV: MARESCA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

MILAN – GENOA h. 15.00

DOVERI

LO CICERO – GALETTO

IV: PASQUA

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI

PARMA – SPAL h. 12.30

PAIRETTO

PRETI – BACCINI

IV: SACCHI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VIVENZI

SAMPDORIA – H. VERONA h. 15.00

VALERI

COSTANZO – VILLA

IV: MASSIMI

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI

SASSUOLO – BRESCIA Lunedì 09/03 h. 18.30

MANGANIELLO

PASSERI – ALASSIO

IV: VOLPI

VAR: CALVARESE

AVAR: LIBERTI

UDINESE – FIORENTINA h. 18.00

FABBRI

TOLFO – IMPERIALE

IV: PICCININI

VAR: CHIFFI

AVAR: PERETTI