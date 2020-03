Serie BKT – Designazioni 9ª Giornata di ritorno

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 9ª giornata di ritorno della Serie BKT 2019/20 in programma Sabato 7 Marzo 2020 alle ore 15.00.

BENEVENTO – PESCARA Domenica 08/03 h. 21.00

RAPUANO

ROSSI C. – DEI GIUDICI

IV: NATILLA

CHIEVOVERONA – COSENZA Lunedì 09/03 h. 21.00

BARONI

AVALOS – BERCIGLI

IV: MONALDI

CITTADELLA – PORDENONE h. 14.30

CAMPLONE

RASPOLLINI – SCARPA

IV: PRONTERA

EMPOLI – TRAPANI

DIONISI

GROSSI – PERROTTI

IV: GHERSINI

V.ENTELLA – ASCOLI Domenica 08/03 h. 15.00

ROBILOTTA

MOKHTAR – MARGANI

IV: ILLUZZI

FROSINONE – CREMONESE

FOURNEAU

FIORE – TARDINO

IV: CARRIONE

JUVE STABIA – SPEZIA Domenica 08/03 h. 15.00

AURELIANO

ZINGARELLI – CAPONE

IV: RUTELLA

PERUGIA – SALERNITANA

SOZZA

MACADDINO – CIPRESSA

IV: MARINI

PISA – LIVORNO h. 18.00

MARINELLI

CAPALDO – AFFATATO

IV: MAGGIONI

VENEZIA – CROTONE

SERRA

LANOTTE – BERTI

IV: SANTORO