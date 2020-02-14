SERIE A TIM – Designazioni 5ª Giornata di Ritorno

Redazione 14 Febbraio 2020 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su SERIE A TIM – Designazioni 5ª Giornata di Ritorno

Orsato per il big-match Atalanta-Roma

ATALANTA – ROMA Sabato 15/02 h. 20.45

ORSATO

MANGANELLI – PRETI

IV: MANGANIELLO

VAR: MARESCA

AVAR: FIORITO

 

BOLOGNA – GENOA Sabato 15/02 h. 18.00

MASSA

DE MEO – GORI

IV: ROS

VAR: NASCA

AVAR: CECCONI

 

CAGLIARI – NAPOLI h. 18.00

DOVERI

DEL GIOVANE – VALERIANI

IV: GHERSINI

VAR: CALVARESE

AVAR: TEGONI

 

JUVENTUS – BRESCIA

CHIFFI

MONDIN – BOTTEGONI

IV: PEZZUTO

VAR: GIACOMELLI

AVAR: RANGHETTI

 

LAZIO – INTER h. 20.45

ROCCHI

ALASSIO – COSTANZO

IV: PASQUA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI

 

LECCE – SPAL Sabato 15/02 h. 15.00

GUIDA

MELI – CARBONE

IV: DI MARTINO

VAR: VALERI

AVAR: BINDONI

 

MILAN – TORINO Lunedì 17/02 h. 20.45

FABBRI

SCHENONE – BACCINI

IV: SACCHI

VAR: LA PENNA

AVAR: PERETTI

 

SAMPDORIA – FIORENTINA

IRRATI

DI VUOLO – SANTORO

IV: SERRA

VAR: AURELIANO

AVAR: LIBERTI

 

SASSUOLO – PARMA

MARIANI

LO CICERO – AFFATATO

IV: MARINI

VAR: PAIRETTO

AVAR: GALETTO

 

UDINESE – H. VERONA h. 12.30

ABBATTISTA

GIALLATINI – PAGANESSI

IV: SOZZA

VAR: DI PAOLO

AVAR: TOLFO