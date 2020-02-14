SERIE A TIM – Designazioni 5ª Giornata di Ritorno

Orsato per il big-match Atalanta-Roma
ATALANTA – ROMA Sabato 15/02 h. 20.45
ORSATO
MANGANELLI – PRETI
IV: MANGANIELLO
VAR: MARESCA
AVAR: FIORITO
BOLOGNA – GENOA Sabato 15/02 h. 18.00
MASSA
DE MEO – GORI
IV: ROS
VAR: NASCA
AVAR: CECCONI
CAGLIARI – NAPOLI h. 18.00
DOVERI
DEL GIOVANE – VALERIANI
IV: GHERSINI
VAR: CALVARESE
AVAR: TEGONI
JUVENTUS – BRESCIA
CHIFFI
MONDIN – BOTTEGONI
IV: PEZZUTO
VAR: GIACOMELLI
AVAR: RANGHETTI
LAZIO – INTER h. 20.45
ROCCHI
ALASSIO – COSTANZO
IV: PASQUA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VIVENZI
LECCE – SPAL Sabato 15/02 h. 15.00
GUIDA
MELI – CARBONE
IV: DI MARTINO
VAR: VALERI
AVAR: BINDONI
MILAN – TORINO Lunedì 17/02 h. 20.45
FABBRI
SCHENONE – BACCINI
IV: SACCHI
VAR: LA PENNA
AVAR: PERETTI
SAMPDORIA – FIORENTINA
IRRATI
DI VUOLO – SANTORO
IV: SERRA
VAR: AURELIANO
AVAR: LIBERTI
SASSUOLO – PARMA
MARIANI
LO CICERO – AFFATATO
IV: MARINI
VAR: PAIRETTO
AVAR: GALETTO
UDINESE – H. VERONA h. 12.30
ABBATTISTA
GIALLATINI – PAGANESSI
IV: SOZZA
VAR: DI PAOLO
AVAR: TOLFO