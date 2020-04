Radio Marte per i medici del Cotugno Uova di cioccolato a chi opera in prima linea

Radio Marte pensa a chi opera in prima linea contro il Coronavirus e omaggia il personale sanitario dell’Ospedale Cotugno con uova pasquali artigianali.

Questa mattina, saranno consegnate all’azienda dei Colli, circa trecento uova di cioccolato Gallucci Faibano, a titolo di gratitudine per lo straordinario ed instancabile lavoro di emergenza. E nelle prossime ore, anche la città di Lauro (comune irpino dichiarato recentemente “zona rossa”), riceverà una fornitura di mascherine ad uso della popolazione. Iniziative che si susseguono senza sosta; qualche giorno fa, il pronto soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino, ha ricevuto attraverso Radio Marte, un’importante dotazione di mascherine e liquido igienizzante.

Il palinsesto marziano è in onda, per precisa scelta editoriale, rispettando decreti e misure governative: distanze di sicurezza, sanificazione degli ambienti, utilizzo di presìdi sanitari e modalità smart working, in “casavisione”, sia in radio che in tv. dalle prime ore del mattino a tarda sera. Da “La Radiazza”, tra i programmi più seguiti e “socialmente utili” dell’etere campano, allo sport e all’intrattenimento “alldaylong”. Anche l’informazione segue l’emergenza Covid, fornendo continui aggiornamenti nell’arco dell’intera giornata.