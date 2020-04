Le 7 meraviglie del workout in salotto: Urban Sport club svela i 7 oggetti indispensabili per tenersi in forma anche a casa

Tenersi in forma e praticare attività sportiva con regolarità è importante e trascorrere lunghi periodi in casa può incidere inevitabilmente non solo sul girovita, ma anche sulla salute. Per questo Urban Sports Club, l’applicazione leader in Europa per l’accesso a più di 8.000 centri fitness, ha lanciato per i propri iscritti il programma #homesportsclub, con un’ampia gamma di corsi online live: per aiutare però le persone a sfruttare al meglio queste classi, ha anche coinvolto i professionisti del partner Trainect trovando nuovi spunti e idee per allenarsi tra le mura domestiche, sfruttando gli oggetti più semplici per trasformare il proprio salotto in un perfetto centro fitness!

7 oggetti per trasformare la propria casa in una palestra

Il corpo umano è una macchina incredibilmente perfetta e, se allenato con costanza, nel modo corretto e con gli strumenti giusti, si rivela estremamente efficiente e in grado di effettuare molteplici movimenti, anche i più complessi. Ma come fare se si è costretti a restare a casa e non si hanno a disposizione gli attrezzi professionali che aiutano così tanto in palestra? Grazie al contributo del suo partner Trainect, Urban Sports Club ha stilato una lista di 7 oggetti casalinghi che possono diventare fantastici alleati per l’allenamento tra le mura domestiche.

La sedia: questo oggetto presente in ogni casa è ottimo per allenare la parte inferiore del corpo, con dei semplici squat sedendosi e rialzandosi in modo esplosivo. In alternativa, si possono eseguire dei dips: a gambe tese e con i palmi delle mani ben saldi al bordo della sedia, basta piegare le braccia e scendere con il bacino verso terra, fino a formare un angolo di 90° con le braccia. Con un po’ di creatività si possono effettuare anche dei piccoli circuiti aerobici, trasformando la sedia in uno step, su cui salire e scendere, proprio come in palestra.

Il tavolo: per coloro che vogliono far lavorare anche il trapezio e i muscoli scapolari questo oggetto si rivela un supporto ideale. Posizionandosi sotto il tavolo, ad uno dei suoi lati e con la presa delle mani larga oltre le spalle, è possibile effettuare delle trazioni avvicinando il petto al bordo del tavolo, andando a lavorare su queste fasce muscolari. Per eseguire gli esercizi in sicurezza è necessario un tavolo pesante, che assicuri stabilità durante l’esecuzione.

Il manico di scopa: per la sua leggerezza e praticità la scopa è perfetta per un’esecuzione corretta di squat e flutterkick. Nel primo caso, occorre appoggiare il manico di scopa sulle spalle, posizionandolo dietro al collo per poi eseguire il movimento di discesa e salita esplosiva. Nel secondo esercizio, invece, sdraiandosi a terra supini e afferrando la scopa con le mani – a presa larga oltre le spalle – si porterà la pancia in dentro staccando da terra contemporaneamente il busto e le gambe. In questa posizione, il manico di scopa verrà portato in alto, sopra la testa, mantenendo le braccia tese.

Cassa o bottiglia d’acqua: con una o due casse d’acqua composte da 6 bottiglie da circa 2 litri ciascuna, si dispone un buon carico – 12 o 24 kg – che non ha niente da invidiare alle pizze in ghisa usate in palestra! Le casse d’acqua possono essere usate per effettuare degli stacchi da terra o per eseguire degli affondi alternati con le gambe; se, invece, si preferisce usare la singola bottiglia, si possono facilmente eseguire dei curl – flessioni dell’avambraccio – per i bicipiti o, in alternativa, delle spinte oltre la testa per far lavorare le spalle.

Lo zaino: chiunque possiede uno zaino o una borsa nella propria casa e sicuramente dei libri. Con semplici accorgimenti questa combinazione di oggetti diventa un ottimo attrezzo per tenersi in forma. Basta infilare quanti più volumi al suo interno e indossarlo sulle spalle per poi eseguire degli squat o dei piegamenti sulle braccia.

Le scale: consigliate a chi non ha vicini invadenti e a chi non bada troppo agli sguardi altrui, camminare o correre su e giù per le scale di casa o eseguire qualche salto o step up sugli scalini sono ottimi esercizi per migliorare resistenza e fiato.

Fogli di carta assorbente: a prima vista semplicissimi, questi sono estremamente utili per consolidare la percezione di equilibrio sulla superficie. Posizionando le punte dei piedi

sulla parte centrale di un foglio di carta assorbente si possono effettuare ottime varianti di plank mantenendo la posizione o portare le ginocchia al petto ad una intensità elevata semplicemente scivolando e contraendo l’addome.

Come sfruttare al meglio questi oggetti e con quali allenamenti?

Con questi 7 oggetti pressoché onnipresenti in qualsiasi casa si possono eseguire diversi tipi di circuiti e allenamenti, senza mai annoiarsi! Urban Sports Club e i professionisti di Trainect suggeriscono di effettuare dei circuiti composti da più stazioni (una per ogni strumento), così da far lavorare ogni parte del corpo. I circuiti vanno eseguiti con cadenza giornaliera o per un massimo di 4-5 sedute settimanali e ogni stazione di lavoro dovrà svolgersi tra i 20 e i 40 secondi al massimo, con tempi di recupero molto brevi e compresi tra i 20 e i 30 secondi. In questo modo, si solleciteranno tutte le catene muscolari e, contemporaneamente, si potrà allenare il sistema cardio respiratorio che già dopo soli 3 giorni di inattività diminuisce del 15 – 20 %. Un circuito di 6 stazioni, ad esempio, può essere ripetuto fino a un massimo di 5 volte, con un recupero di 2 minuti tra un round e il successivo. In questo modo si ottiene un lavoro dinamico di circa una trentina di minuti che permette di rimanere in forma e di non perdere l’allenamento.

Sebbene secondo gli esperti partner di Urban Sports Club non esista un orario specifico per allenarsi, è fondamentale assecondare il proprio orologio fisiologico. Infine, benché la creatività sia sempre incentivata, durante gli allenamenti – soprattutto se eseguiti a casa – la sicurezza è prioritaria. Per questo è meglio evitare di sperimentare o provare a riprodurre gli strumenti e attrezzi tecnici mixando insieme diversi oggetti domestici: banditi dunque i carichi sui manici di scopa o gli estintori come kettlebell, ma anche gli animali domestici o i propri familiari “sfruttati” come pesi!

Per chi non ne ha mai abbastanza di allenarsi e desidera spunti sempre nuovi, accedere all’ampia gamma di corsi online live offerti da Urban Sports Club è semplicissimo: basta avere un computer o uno smartphone e, all’interno dell’app, selezionare la voce “Attività” in basso e digitare all’interno della barra di ricerca “Classi Online” per poter visualizzare tutte le classi del giorno, aggiornate in tempo reale. Una volta scelta la lezione preferita, cliccando sul pulsante “Prenotazione Immediata”, si verrà automaticamente iscritti e via email saranno fornire tutte le informazioni necessarie per svolgerla al meglio. Altre novità sono disponibili sulle pagine Instagram e Facebook di Urban Sports Club.

INFORMAZIONI SU URBAN SPORTS CLUB

Urban Sports Club offre un abbonamento sportivo flessibile e flatrate. La mission è di aiutare le persone ad avere uno stile di vita salutare e attivo. Gli abbonati possono scegliere tra più di 50 attività – dal classico allenamento in palestra al nuoto, dallo yoga all’arrampicata, dagli sport di squadra a molto altro ancora – in più di 8.000 strutture sportive partner in Germania, Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Norvegia, Belgio, Danimarca e Finlandia. Varietà e condizioni flessibili, così come sport di squadra e wellness, sono offerti sia ai clienti privati che alle aziende. Urban Sports GmbH è stata fondata nel 2012 da Moritz Kreppel e Benjamin Roth a Berlino, Germania. Dopo due anni di finanziamento proprio, l’azienda ha ottenuto un finanziamento early-stage nel 2015 e ha iniziato ad acquistare quattro dei suoi competitor in Germania. Nel dicembre 2016, l’ex competitor Somuchmore si è unito al leader di mercato in Germania. FITrate si è unito nel gennaio 2018 e in dicembre si è unito anche INTERFIT. Ad agosto 2019, Urban Sports Club e l’olandese OneFit hanno unito le forze garantendo agli abbonati dei rispettivi network un totale di oltre 10.000 strutture.

urbansportsclub.com