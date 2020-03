Sport a Casa”: la campagna di Sport e Salute

Nella situazione d’emergenza in cui ci troviamo, Sport e Salute oltre a supportare la campagna di comunicazione dell’Ufficio per lo Sport #DistantimaUniti lancia la campagna #Sportacasa con l’obiettivo di proporre a tutti un momento di svago e al tempo stesso ribadire l’importanza di fare movimento invitando gli utenti a salvaguardare la propria salute e forma fisica anche rimanendo in casa.

Per un periodo di due settimane Sport e Salute proporrà un doppio appuntamento quotidiano sulle piattaforme digitali proprietarie, una rubrica dedicata a tutti ma in particolare ai meno giovani ed ai bambini. Anche se le palestre e gli impianti sportivi sono chiusi e non possiamo fare attività fisica all’interno di strutture attrezzate, possiamo utilizzare il tempo passato a casa per tenerci in forma con i consigli degli esperti.

I temi trattati spazieranno dall’autogestione del tempo, ai consigli per i momenti di pausa, dall’home fitness a consigli su come fare squadra in momenti di crisi.

I tutorial saranno realizzati da atleti in attività, ex campioni e tecnici: Salvatore Rossini, medaglia d’argento a Rio 2016 con la Nazionale di pallavolo, Rosalba Forciniti medaglia di bronzo nel judo a Londra 2012, Sandro Campagna e tanti altri sportivi direttamente dalle loro abitazioni daranno suggerimenti per rimanere in forma. I contenuti saranno caratterizzati dalla semplicità degli esercizi e dall’utilizzo di attrezzature “fai da te” che ognuno di noi può reperire in casa.

I tutorial destinati al pubblico qualificato, invece, saranno realizzati dai tecnici delle nazionali, direttori tecnici delle Federazioni Sportive, medici e psicologi specializzati nello sport e docenti dei corsi che la Scuola dello Sport organizza a livello nazionale.

La campagna sarà on air anche sul sito della Scuola dello Sport.

Visita la pagina Sport a casa

Guarda tutti i video sul canale YouTube Sport di tutti

Segui Sport di tutti su Facebook e Instagram