CURAITALIA, MOLEA (AICS): DAL GOVERNO ATTENZIONE A SPORT SOCIALE

“Il decreto Cura Italia ha dimostrato l’attenzione di questo Governo allo sport sociale: l’impegno è frutto di un dialogo costante tra AiCS e i tecnici dell’Esecutivo e ringraziamo per la sensibilità dimostrata. Il decreto emesso ieri offre le prime misure di sostegno, ma altre ne dovranno seguire per sostenere un settore che impiega milioni di persone in tutta Italia”.

Così Bruno Molea, presidente dell’Associazione Italiana Cultura Sport – tra i primi enti di promozione sportiva del Paese – saluta l’entrata in vigore del Decreto del 17 marzo con il quale il Governo ha previsto misure di potenziamento al Sistema sanitario nazionale e di sostegno a famiglie e imprese per affrontare l’emergenza da Coronavirus.

“Il decreto, come già sintetizzato dai nostri esperti in favore non solo dei nostri associati, offre già diversi sostegni al mondo della promozione sportiva, come indennizzi una tantum, accesso alla cassa integrazione, sospensione dei versamenti fiscali e dei canoni di affitto degli impianti pubblici – ricorda il presidente Molea – ma altre misure dovranno arrivare nelle prossime settimane come la sospensione dei canoni di affitto privati legati alle associazioni sportive. Quanto fatto da questo Governo dimostra comunque già tanta sensibilità nei riguardi di un mondo fino ad ora da troppi sottovalutato”.

“Nella promozione sportiva e sociale, lavorano e offrono la propria meritoria opera di volontariato milioni di persone, tutte bloccate oggi dalle misure anticontagio – prosegue il presidente Molea -: quello che leggiamo oggi è un primo segnale importante di attenzione, frutto di un dialogo costante tra questa Associazione e i rappresentanti di Governo”.

“ln questo momento difficile – conclude Molea – il mio ringraziamento va anche ai tecnici e agli esperti di AiCS che fin dalle prime ore di pubblicazione del decreto si sono messi al lavoro per offrire non solo ai nostri associati ma a tutti i volontari e gli operatori di promozione sportiva le sintesi delle misure di sostegno economico”.

Clicca qui per l’analisi delle misure previste per lo sport https://www.aics.it/?p=79912