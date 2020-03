Ritorna la MOTONAUTICA in TV con 2 programmi televisivi: BLU SPORT e il talk show S4.

Le 2 trasmissioni sono in onda su 4 tv nazionali: SPORTITALIA,Odeon\Nuvolari,SI MOTORI e la TV SVIZZERA ITALIANA , a seguire anche su un network di emittenti regionali di tutta Italia,tutte racchiuse sotto la livrea: SPORTOUTDOOR.TV Con l’arrivo della primavera, nonostante il momento difficile per lo sport e l’economia del nostro paese, ritorna la MOTONAUTICA in Tv con ben 2 format televisivi.

E’il talk show S4 (sport,sun,sea e snow) in onda sulla TV SVIZZERA ITALIANA visibile in tutta Italia sul canale 75 TeleCampione, mercoledi 18\3 h.22 la prima trasmissione in programmazione,

in diretta dagli studi televisivi di Milano, FLORIANO OMOBONI con ospiti del settore,parla del momento difficile dello sport italiano,le priorita’2020 dal mondo della motonautica, della nautica e del turismo in questo periodo difficile..

La trasmissione è giunta al suo 9° anno di programmazione.

La prima puntata del talk show S4 dedicata alla Nautica, vede ospiti tra lo studio di Milano,il Palazzo Coni e via Skype:

VINCENZO IACONIANNI presidente della Federazione Italiana Motonautica,

FRANCESCO CANTANDO, pilota F1h2o e costruttore di barche,

LUCA ZERBINI promoter campionato italiano offshore.

Il programma è curato e presentato da Floriano Omoboni, produttore/giornalista televisivo che segue da tanti anni il mondo dello sport e della televisione.

La genesi dei suoi programmi dedicati alla nautica,si ha nel 1987 quando corre in Offshore classe 1 e nel 2020 festeggia i 34 anni di Motonautica.

Da anni per la FIM ( Federazione Italiana Motonautica) segue, a livello televisivo,tutte le gare piu’importanti di Motonautica a livello nazionale.

Da Maggio e’ poi in onda,anche il magazine televisivo che parla di Mare,Nautica e Sport Acquatici; BLU SPORT,trasmissione televisiva giunta al 26°anno di programmazione, ogni settimana, sino a Dicembre sono in onda tutte le gare della stagione di Motonautica ,Vela e le novita’della Nautica.

Format Tv dedicati alla Nautica e ai cantieri,barche ,motori,porti,,marine ed aziende del settore nautico,con ampi reportage dalle fiere nautiche europee piu’importanti,come il salone nautico di Venezia e il Sea Future di La Spezia.

Nel dettaglio questi sono i canali televisivi che programmano le 2 trasmissioni nautiche racchiuse sotto la livrea SPORTOUTDOOR.TV:

– SPORTITALIA, tv nazionale visibile sul canale 60 del digitale il venedri h.20

– ODEON\ NUVOLA61, tv storiche visibili sul canale 177 del digitale, il venerdi h.20,30

– TV SVIZZERA ITALIANA visibile sul canale 75 Telecampione in tutta Italia e col dtt nel Canton Ticino il mercoledi h.22

-SI MOTORI, canale di motori visibile su smart tv sul canale 60 di Sportitalia,sabato h.23,30 e domenica h.21,30.

-Inoltre la messa in onda e’ anche su network di 100 Tv locali di tutta Italia,le migliori tv locali della loro regione e area geografica.

Da qualche stagione le 2 trasmissioni sono in onda anche a livello internazionale, in Romania, in Croazia e in Slovenia,sui digital device di ultima generazione, con una nuova APP su Smarttv di ben 20 produttori di Tv, oltre che su youtube,facebook e dailymotion.

I PROGRAMMI SONO SOTTO L’EGIDA DI SPORTOUTDOOR.TV, PRIMA MULTIPIATTAFORMA ITALIANA TV/WEB DEDICATA AL TURISMO, ALLO SPORT E ALLA NAUTICA.

“Sportoutdoor. Tv offre contenuti di altissima qualità a un pubblico di appassionati: i 5 format tv, estivi ed invernali, sono tutti originali, scritti, realizzati e prodotti dal nostro team di video operatori professionisti e vanno in onda in chiaro, gratis e in prima serata su diverse piattaforme televisive del digitale terrestre in Italia,in ben 4 paesi europei e sul web – dichiara Floriano Omoboni:

‘’Per il 2020 nonstante il periodo difficile abbiamo una proposta fitta di appuntamenti con il meglio degli eventi turistico/sportivi/nautici in calendario.

Gli appassionati potranno seguirci grazie a una copertura nazionale capillare, on air in diverse fasce orarie e tante tv ( SPORTITALIA + Odeon\Nuvolari+SI MOTORI + TV SVIZZERA ITALIANA

+ 100 tv locali).

Ulteriore vantaggio è dato dal fatto che le trasmissioni sono visibili sia in Italia sul digitale terrestre, prima su SPORTITALIA che e’una tv nazionale ricevibile sul digitale canale 60 e la TV SVIZZERA ITALIANA visibile sul canale 75 Telecampione in tutta Italia e anche nel CANTON TICINO col dtt,

poi in ben 4 paesi europei ltre al canton ticino anche in Romania,Slovenia e Croazia.

Nel 2020 siamo in onda oltre che sulla TV SVIZZERA ITALIANA anche sul nuovo canale di motori SI MOTORI visibile sulla smarttv canale 60 di Sportitalia sabato h.23,30 e domenica h.21,30.

I format televisivi di Sportoutdoor Tv, visibili anche sul portale online sportoutdoor.tv e le pagine dedicate di facebook,youtube e dailymotion oltre che sull’app sportoutdoor.tv sulle smart tv di ultima generazione,raccontano la nautica, lo sport e il turismo sportivo dal punto di vista di chi li pratica e di chi vive la natura sia come atleta che da appassionato, con contenuti premium,sempre freschi, attuali e originali, sono appuntamenti immancabili per gli appassionati di Mare,Nautica e Sport Acquatici.