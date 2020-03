Annullata la Wings for Life World Run

È con grande dispiacere che, viste le attuali preoccupazioni per la salute pubblica, abbiamo deciso di annullare tutti e tredici gli eventi nel mondo e tutte le App Run organizzate, previste per domenica 3 maggio. Speriamo che la cancellazione dell’evento non vi causi troppi disagi e in questo momento così difficile auguriamo tutto il meglio a voi, alle vostre famiglie e ai vostri amici. Wings for Life è un’organizzazione benefica che ha l’obiettivo di trovare una cura per le lesioni del midollo spinale, pertanto, come potete immaginare, per noi la tutela della salute viene prima di ogni altra cosa.

Una buona notizia tuttavia c’è. Domenica 3 maggio si potrà ancora correre, da soli, con l’app Wings for Life World Run, ovunque ci si trovi nel mondo. Guardiamo avanti con ottimismo e godiamoci la corsa. Restiamo connessi.

Vi chiediamo qualche giorno, per risolvere tutte le questioni amministrative; entro il 25 marzo vi invieremo una email su come partecipare individualmente con l’App e i dettagli di rimborso.

Nei prossimi giorni aggiorneremo anche le FAQ sul nostro sito web per fornire tutte le informazioni necessarie.

La nostra missione di trovare una cura per le lesioni del midollo spinale rimane invariata e vi siamo profondamente grati per il vostro incredibile supporto.

Vi ringraziamo per la comprensione e vi preghiamo di avere cura di voi stessi.

Con affetto, il team della Wings for Life World Run