Annullata la ÖTZI ALPIN MARATHON

In questi momenti particolarmente difficili e delicati per tutti, occorre attenersi alle prescrizioni per limitare il diffondersi del virus Covid-19.

Anche i più grandi eventi sportivi di ogni genere hanno annullato gli appuntamenti a breve. Di conseguenza anche gli organizzatori della Ötzi Alpin Marathon, la famosa sfida di triathlon con mtb, running e skialp in programma per sabato 25 aprile a Naturno, hanno deciso di annullare la competizione.

Il comitato ha annunciato che contatterà direttamente i numerosi iscritti per comunicazioni dettagliate.

In attesa che la situazione si normalizzi, il comitato organizzatore di Ötzi Alpin Marathon invia a tutti gli sportivi un cordiale arrivederci al 2021.