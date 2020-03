Triennale Decameron: storie in streaming nell’era della nuova peste nera con Pierluigi Pardo

A cura del Comitato scientifico di Triennale Milano: Umberto Angelini, Lorenza Baroncelli, Lorenza Bravetta, Joseph Grima. Da un’idea di Joseph Grima

Mercoledì 11 marzo, ore 17.00

Pierluigi Pardo, giornalista sportivo

Proseguono gli appuntamenti di Triennale Decameron – nuovo format di Triennale Milano che invita artisti, designer, architetti, intellettuali, musicisti, cantanti, scrittori, registi, giornalisti ad “abitare” gli spazi vuoti di Triennale per sviluppare una personale narrazione – con il giornalista sportivo Pierluigi Pardo, mercoledì 11 marzo.

Collegandosi alle recenti disposizioni ministeriali che hanno anche portato alla sospensione del campionato di calcio, Pierluigi Pardo svilupperà una narrazione in cui porterà alcuni esempi di come il calcio, in particolari momenti storici, abbia rappresentato uno strumento per superare la crisi.

Triennale Decameron è un progetto di Triennale Milano sviluppato a partire dallo spunto del Decamerone di Giovanni Boccaccio, che narra di un gruppo di giovani che nel 1348 per dieci giorni si trattengono fuori da Firenze per sfuggire alla peste nera e a turno si raccontano delle novelle per trascorrere il tempo.

Tutte le “novelle” di Triennale Decameron saranno trasmesse in diretta sul canale Instagram di Triennale. Tutti i giorni alle 17.00.

I prossimi appuntamenti

Giovedì 12 marzo, ore 17.00

con Annamaria Ajmone, coreografa e danzatrice

Venerdì 13 marzo, ore 17.00

con Invernomuto, artisti

Domenica 15 marzo, ore 17.00

con Giovanni Agosti, storico e critico d’arte

Lunedì 16 marzo, ore 17.00

con Anna Franceschini, artista

Mercoledì 18 marzo, ore 17.00

con Victoria Cabello, conduttrice televisiva e attrice

Venerdì 20 marzo, ore 17.00

con Piero Salvatori, violoncellista

Ulteriori ospiti confermati per le prossime settimane saranno: Linus, conduttore radiofonico; Teresa Ciabatti, scrittrice; Damiano Michieletto, regista teatrale; Michela Murgia, scrittrice; Giacinto Siciliano, direttore Carcere di San Vittore, con Silvia Basta, responsabile dei progetti Fondazione Maimeri; Tiziano Scarpa, scrittore; Patrick Tuttofuoco, artista; Sandro Veronesi, scrittore.