Sabato 8 febbraio a Sulmona il convegno sull’inclusione nell’ambito della Settimana dello Sport

Sarà un sabato (8 febbraio) all’insegna dello sport come mezzo di inclusione nell’incontro organizzato dall’Istituto Comprensivo Mazzini-Capograssi tra gli studenti ed alcuni rappresentanti dello sport abruzzese presso la Sala Cinema Pacifico di Sulmona a partire dalle 9:30.

Nel contesto della Settimana dello Sport apriranno il convegno, moderato dal giornalista Sante Iavarone, i saluti di Mauro Sciulli (presidente regionale CIP Abruzzo), Antonio Cippo (atleta della nazionale italiana del tennis in carrozzina), Alessandra D’Ettorre (ex professionista e campionessa del mondo juniores nel 1996), Massimo Antonelli (ex cestista Serie A) e Pierpaolo Addesi tornato da pochi giorni dal Canada dove ha rappresentato la nazionale italiana del paraciclismo del cittì Mario Valentini in occasione dei Mondiali di Milton su pista archiviato con buoni risultati in ottica Paralimpiadi di Tokyo.

E’ grazie a iniziative come quella di sabato prossimo nella città sulmonese che si dà l’opportunità ai giovani di ascoltare testimonianze, condividere esperienze ed emozioni a stretto contatto con lo sport.

