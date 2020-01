Riparte S4 il Talk Show di SPORTOUTDOOR.TV Multipiattaforma internazionale TVWeb di SPORT e TURISMO.

Il talk show in onda su 3 tv nazionali: SPORTITALIA, TV SVIZZERA ITALIANA \TELECAMPIONE, ODEON e un network di emittenti regionali di tutta Italia. Dopo l’apertura della stagione invernale con il format televisivo SKIMAGAZINE, in onda sin dai primi di novembre, con il 2020 riparte e ritorna in onda ufficialmente S4 (Sport,Sun,Sea e Snow): il talk show di SportoutdoorTv, la prima multipiattaforma italiana tv\web dedicata al turismo e agli sport all’aria aperta,fondata da Floriano Omoboni.

Da Mercoledi 22 gennaio 2020, il talk show S4 è in onda su SPORTITALIA (lcn.60) il mercoledi h.21,30.

+TV SVIZZERA ITALIANA visibile sul canale nazionale 75 TELECAMPIONE il mercoledi h.22

+ODEON tv nazionale storica, visibile sul canale 177 del digitale il venerdì h.20,30.

+un network di 100 Tv locali di tutta Italia, le migliori tv locali delle varie regioni italiane.

La trasmissione e’ giunta al suo 9° anno di programmazione,dagli studi di Milano,personaggi dello sport e del turismo parlano della stagione 2020.

Sono prodotte 20 puntate settimanali da 1 ora sino a Giugno,il programma è curato e presentato da FLORIANO OMOBONI.

La prima puntata vede ospiti in studio FRANCESCO BOSCO, direttore delle Funivie di Madonna di Campiglio,PIERO DEGODENZ presidente del comitato dello Sci in Val di Fiemme,BRUNO FELICETTI vice direttore delle Funivie di Madonna di Campiglio, FABIO SACCO direttore della Val di Sole,ELISA MACCAGNI della Val di Fassa e RENZO MINELLA della Ski Area Alpe Lusia\San Pellegrino.

Il format, come tutti i programmi marchiati Sportoutdoor Tv, e’ in onda su ben 3 tv nazionali: SPORTITALIA,TV SVIZZERA ITALIANA\TELECAMPIONE e ODEON\NUVOLARI e su una rete di più di 100 canali regionali di primaria importanza, Importante novità per il 2020 è la conferma della programmazione su una tv sportiva nazionale importante come SPORTITALIA, visibile a livello nazionale sul digitale canale 60 e sulla TV SVIZZERA ITALIANA che si vede in tutta Italia sul canale 75 TELECAMPIONE oltre che col digitale terrestre anche in CANTON TICINO.

In questa stagione si alza il livello e il prestigio delle Tv, si aumenta la visibilità e si triplicano gli ascolti rispetto alle passate edizioni, oltre che in Italia, grazie ad accordi internazionali, si vede anche in Croazia, Romania, Polonia,Canton Ticino e Slovenia, poi su smart tv di ultima generazione( Panasonic,Sharp, Toshiba e altri 20 marchi) e sui canali social sportoutdoor.tv su youtube, Fb e dailymotion.

“Sportoutdoor Tv offre contenuti di altissima qualità a un pubblico di appassionati: i format tv sono tutti originali, scritti, realizzati e prodotti dal nostro team di video operatori professionisti e vanno in onda in prima serata su diverse piattaforme televisive del digitale terrestre,pay tv e sul web – dichiara Floriano Omoboni, che aggiunge – Per il 2020 abbiamo una proposta fitta di appuntamenti con il meglio degli eventi turistico\sportivi in calendario. Gli appassionati potranno seguirci grazie a una diffusa copertura nazionale, on air in diverse fascie orarie e con copertura nazionale capillare (SPORTITALIA+TV SVIZZERA ITALIANA\TELECAMPIONE+ ODEON\NUVOLARI+ 100 tv locali). Ulteriore vantaggio è dato dal fatto che le principali tv locali con cui è stato siglato l’accordo hanno una numerazione LCN compresa fra il 10 e il 19, il che le rende facilmente reperibili e poi la visibilita’prestigiosa di SPORTITALIA,canale sportivo importante, che grazie al calcio raggiunge anche l’1% di share con 1 milione e 800 mila telespettatori giornalieri, cosi’come la TV SVIZZERA ITALIANA che ora grazie a TELECAMPIONE tv nazionale visibile sul canale 75 del digitale,si vede in tutta Italia e in buon parte del CANTON TICINO.

Novita’2020 e’anche la visibilità internazionale data ai format televisivi di sportoutdoor.tv che grazie ad accordi internazionali,infatti si vedono anche in Romania su TELESTAR1, una tra le prime Tv private romene, in Croazia su NOVA TV importante tv nazionale croata, in buona parte della Slovenia sulla Tv friulana\slovena Ran 90 Slo, in Polonia sulla pay tv ACTIVE FAMILY CHANNEL e sul dtt anche in CANTON TICINO.

Lo stile caratteristico delle produzioni Sportoutdoor Tv offre una lente d’ingrandimento su tutto il mondo che ruota attorno alle discipline sportive all’aperto, al turismo e allo stile di vita ad esse collegato, e rappresenta una proposta unica in tv.

I format televisivi di Sportoutdoor Tv sono visibili anche sul portale online sportoutdoor.tv raccontano lo sport e il turismo sportivo dal punto di vista di chi li pratica e di chi vive la natura sia come sportivo, che da appassionato, con contenuti sempre freschi, attuali e originali.

GTO 2000 è una Società nata nel 1995 da un’idea di Floriano Omoboni. Giornalista sportivo molto apprezzato, Omoboni è riuscito a conquistare, nell’arco di una decina d’anni, un pubblico di appassionati, oltre al riconoscimento da parte di aziende, organizzazioni ed enti, e a restare al contempo entusiasta reporter dei maggiori eventi sportivi nazionali e internazionali, raccontando lo sport e il turismo sportivo attraverso contenuti sempre originali e immagini ricche di suggestioni. Nel 2014 nasce la multipiattaforma Sportoutdoor Tv, che trasmette i format originali in chiaro attraverso il circuito Sporttalia,Tv Svizzera Italiana\TeleCampione,Odeon\Nuvolari e su oltre 100 emittenti locali in Italia e poi in Romania,Croazia,Polonia ,Canton Ticino e Slovenia oltre che sul web,smartv e sui social come youtube, dailymotion e Fb.