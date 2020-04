Quanto valgono i gol della Serie C?

È la Cavese di mister Campilongo la compagine con i gol ‘più pesanti’ di tutta la Serie C annata 2019/2020. È quanto emerge da una ricerca svolta da FootStats.it, realtà specializzata in statistiche del calcio italiano ma non solo.

IL PODIO ASSOLUTO

Nei 30 match disputati prima dell’interruzione del torneo il club di Cava de’ Tirreni ha marcato 24 reti cogliendo 38 punti. Ogni singola segnatura ha quindi pesato sulla classifica della Cavese per 1,58 punti.

La squadra diretta da Campilongo (ma nelle prime quattro giornate sulla panchina sedeva Moriero) è andata a rete in 18 differenti match. In 15 di questi ha ottenuto un risultato positivo, 9 vittorie e 6 segni X, mentre in 3 occasioni è rimasta a bocca asciutta: Reggina-Cavese 5-1; Sicula Leonzio-Cavese 3-1; AZ Picerno-Cavese 3-1. Insomma, se i Metelliani segnano… 83 volte su 100 smuovono la loro classifica.

Nella graduatoria costruita col rapporto punti/gol fatti per tutti e sessanta i club di Serie C, la seconda piazza spetta al Potenza con un valore pari a 1,56, mentre sul gradino più basso del podio sale la Fermana con 1,50.

E LE PRIME DELLE TRE CLASSI?

La Reggina è, col Bari, la squadra che ha marcato più reti in Serie C, 54. Il Monza segue a un’incollatura, 53. Più staccato il Vicenza, ma sempre nella top ten, con 41 segnature. È anche per questi valori che nella costruzione della nostra graduatoria le tre capolista finiscono con l’occupare posizioni più arretrate.

I berici viaggiano a 1,49 punti/gol fatto, i calabresi a 1,28, più staccati, infine, i brianzoli con un dato fermo a 1,15.

CURIOSITÀ

Ammontano a 12 le squadre che hanno conquistato meno di un punto per ogni gol marcato, col Rieti in ultima posizione della classifica a 0,69 (senza penalizzazione avrebbe 20 punti con 29 reti all’attivo).

Tre sono del girone A: Carrarese, Giana Erminio, Olbia.

Quattro del B: Cesena, Fano, Rimini, VirtusVecomp Verona.

Cinque del C: Bisceglie, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Vibonese.

Curiosa la situazione dell’Under 23 della Vecchia Signora se confrontata con quella della prima squadra. Cristiano Ronaldo e compagni mettono in mostra un 1,26 punti/gol fatto. I ragazzi a disposizione di Pecchia vantano un 1,20. Insomma, la distanza è comunque minima.

La classifica completa:

Cavese 1,58 punti/GF

Potenza 1,56

Fermana 1,50

Vicenza 1,49

Monopoli 1,43

Teramo 1,41

Modena 1,38

Pistoiese 1,38

Albinoleffe 1,34

Ternana 1,34

Feralpi Salò 1,29

Pergolettese 1,29

Piacenza 1,28

Reggina 1,28

Vis Pesaro 1,27

Renate 1,26

Padova 1,26

Siena 1,25

Reggio Audace 1,22

Arzignano 1,22

Gubbio 1,22

Catania 1,21

Carpi 1,20

JuventusU23 1,20

Alessandria 1,18

Avellino 1,18

Monza 1,15

Imolese 1,15

Pro Vercelli 1,15

Como 1,14

Arezzo 1,12

Sudtirol 1,12

Triestina 1,11

Bari 1,11

Pontedera 1,11

Picerno AZ 1,10

Novara 1,09

Ravenna 1,08

Sambenedettese 1,06

Viterbese 1,05

Catanzaro 1,05

Pianese 1,04

Lecco 1,04

Paganese 1,03

Casertana 1,03

Francavilla 1,03

Pro Patria 1,00

Gozzano 1,00

Verona 0,97

Carrarese 0,96

Bisceglie 0,95

Rende 0,95

Sicula Leonzio 0,94

Giana Erminio 0,93

Cesena 0,91

Olbia 0,89

Fano 0,88

Rimini 0,88

Vibonese 0,81

Rieti 0,69

