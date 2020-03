Serie C: Ternana beffata nel recupero. Il Bisceglie fa 2 A 2 al 95′

DOPPIO VANTAGGIO ROSSOVERDE SU CALCIO DI RIGORE E PUNIZIONE, POI LA RIMONTA DEI PUGLIESI CHE SFRUTTANO UNA INCERTEZZA DI IANNARILLI. GALLO: “IL SECONDO TEMPO NON MI E’ PIACIUTO DA CHI E’ SUBENTRATO AGLI ERRORI DEI SINGOLI”.

All’inizio della partita una pioggia torrenziale ha fatto capolino sul “Liberati” dove si è giocata la gara tra la Ternana e la formazione pugliese del Bisceglie.

A fine incontro la pioggia era terminata, ma al 95′ una “doccia gelata” ha colpito la squadra rossoverde quando Gatto è andato a battere un calcio di punizione dal limite che Iannarilli non ha trattenuto permettendo a Montero di ribadire il 2 a 2.

La Ternana aveva “scavato il solco” del 2 a 0 sfruttando due “piazzati” un calcio di rigore ed una punizione, ma non è bastato per portare a casa il risultato pieno. Dopo le vittorie di Monopoli e Bari sulla Reggina e Avellino per la Ternana rischia di allontanarsi anche il terzo posto con il Potenza e lo stesso Monopoli più veloci.

Il “pallino del gioco” ce l’ha avuto in mano la Ternana, ma la palla buona è arrivata solamente al 7′ quando un calcio d’angolo di Mammarella è stato deviato in porta da Diakite’, il cui bel colpo di testa si è stampato sulla traversa.

La replica del Bisceglie al 22′, sempre su azione d’angolo, con Montero di testa senza però trovare lo specchio della porta dei padroni di casa.

La formazione di Gallo ha continuato a “fare la partita” senza “fare l’acuto” tirando spesso e volentieri blandamente verso la porta di un Casadei tranquillo.

Ci è voluto un calcio di rigore, poi trasformato da Russo, per sbloccare la situazione di stallo causa un presunto contatto tra Partipilo, che stava entrando in area avversaria, ed il difesone neroazzurro.

Il rigore è stato calciato da Russo al 32′ che ha letteralmente spiazzato Casadei.

Dopo la trasformazione rossoverde dagli undici metri, la Ternana ha segnato su punizione al 41′ con un grande “tiro a giro” di Mammarella all’incrocio dei pali.

Palla goal per la Ternana ad inizio ripresa con Partipilo, liberato da Damian, ma il pallonetto è stato intercettato dal portiere del Bisceglie Casadei.

Una conclusione anche per i pugliesi a “sorvolare” la traversa della Ternana.

TERNANA-BISCEGLIE “-2

Il Tabellino

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Diakite’, Russo, Sini, Furlan (27′ st. Parodi), Damian (20′ st. Verna), Palumbo (46′ st. Salzano), Paghera, Mammarella, A. Ferrante (20′ st. Vantaggiato), Partipilo (27′ st. Torromino). All. F. Gallo

BISCEGLIE (4-3-1-2): Casadei, Turi, Hristov, Karkalis, Mastrippolito (34′ st. Longo), Trovade (11′ st. C. Ferrante), Rafetraniaina (34′ st. Petris), Ungaro (11′ st. Zibert), Armeno (23′ st. Nacci), Gatto, Montero. V. All. E. Coraggio

ARBITRO: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia

ASSISTENTI: Stefano Lenza (Firenze); Francesco Santi (Prato)

RETI: 32′ pt. Russo (Ternana) su calcio di rigore; 41′ pt. Mammarella (Ternana); 29′ st. Gatto (Bisceglie); Montero (Bisceglie)

AMMONITI: Furlan (Ternana), Diakite’ (Ternana), Hristov (Bisceglie)

ESPULSO: 90′ Turi (Bisceglie) per proteste

RECUPERO: 0′ pt.; 5′ st.

ANGOLI: 5 a 4 per laTernana

SPETTATORI: 3.000 (140 paganti)

Stefano Giovagnoli