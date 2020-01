Serie C: Ternana-Rieti 3-0

La Reggina perde in casa, Ternana e Bari “rosicchiano” tre punti d’oro. Rossoverdi vittoriosi 3-0 nel recupero contro il Rieti. Domenica scontro diretto promozione in trasferta a Monopoli

Nel recupero della prima giornata del girone di ritorno la Ternana ha battuto il Rieti per tre reti a zero con una rete di Vantaggiato nel primo tempo e le marcature di Partipilo e Damian nella ripresa.

La bella notizia, che ci si aspettava dagli altri campi, questa volta è arrivata con la Reggina, che ha perso tre punti addirittura in casa con il Francavilla.

Ternana e Bari ringraziano accorciando sui calabresi ora avanti di sei lunghezze.

Con il Rieti era logico attendersi quanto meno un mini turn over per gli uomini di Gallo attesi da un ciclo ravvicinato di partite tra campionato e coppa.

Alla vigilia dell’incontro si poteva ipotizzare l’ingresso in campo di Suagher in difesa, Paghera a centrocampo e Ferrante in attacco, visto che non erano stati utilizzati domenica nella vittoriosa gara con il Rende per una squadra, come la Ternana, che ha sempre l’obbligo morale di dare il massimo e non abbassare la guardia neanche di fronte ad una formazione come il Rieti “ultima della classe”.

La Ternana, inoltre, può anche ripartire da un ritrovato Vantaggiato, che tra l’altro ha appena rinnovato il contratto con la società di via della Bardesca fino al 30 Giugno del 2021 come qualche giorno fa il centrocampista Aniello Salzano.

L’impressione della vigilia, inoltre, era quella che la Ternana potesse giocare con il modulo cosiddetto ad “albero di Natale” e soprattutto confermare i buoni propositi del momento sia sotto il profilo della qualità, che della gestione delle gare non tralasciando anche l’approccio dei singoli come Vantaggiato.

Alla fine dei conti mister Fabio Gallo ha scelto di mandare in campo Nesta, Suagher e Paghera rispetto alla partita contro il Rende scegliendo a centrocampo anche Salzano e Palumbo, mentre in attacco hanno giocato inizialmente sempre Partipilo, Marilungo e Vantaggiato rilevati poi da Torromino, Celli e Ferrante.

Spazio anche per Parodi in difesa e Damian a centrocampo.

Nonostante il netto punteggio finale in favore della Ternana, non è stata una gara semplice per i colori rossoverdi contro il pericoloso contropiede degli ospiti.

La Ternana ha tenuto il ritmo basso e ci ha messo un po’ per sbloccare il punteggio, tanto che lo ha fatto solo al 24′ con un colpo di testa di Vantaggiato.

Inzuccata di testa vincente per la punta sull’angolo calciato da Mammarella.

I rossoverdi, però, sono stati salvati anche dal palo, colpito da Russo, che si è trovato a tu per tu con Iannarilli prima che Partipilio, al minuto cinquantasette del secondo tempo, mettesse in “cassaforte” il risultato con precisione “chirurgica”.

La Ternana è andata vicina al “bersaglio” soprattutto con Celli, il cui tiro mancino non è andato poi lontano dallo specchio della porta.

Il Rieti ha usufruito all’88’ di un calcio di rigore, concesso per un fallo di mano, di Bergamelli, ma Iannarilli ha respinto la conclusione di Zampa.

Scampato il pericolo, la squadra rossoverde ha trovato il tempo di siglare il terzo sigillo in pieno recupero con l’assist di Ferrante per il colpo vincente di Damian.

Ora la squadra di Gallo è attesa domenica dallo scontro diretto a Monopoli.

Ternana-Rieti 3-0

Il Tabellino

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli, Nesta (46′ Parodi), Suagher, Bergamelli, Mammarella, Salzano (46′ Damian), Palumbo, Paghera, Partipilo (76′ Torromino), Marilungo (61′ Celli), Vantaggiato (66′ Ferrante). All. F. Gallo

RIETI (4-3-1-2): Addario, Tiraferri, Aquilanti, Celli, Zanchi, Zampa, Tirelli, Esposito, De Paoli (65′ Beleck), Russo, Del Regno (46′ Serena). All. R. Berni

ARBITRO: Daniele Virgilio di Trapani

ASSISTENTI: Fabio Catani (Fermo); Markiyan Voytyuk (Ancona)

RETI: 24′ Vantaggiato (Ternana U.); 57′ Partipilo (Ternana U.); 92′ Damian (Ternana U.)

AMMONITI: Nesta (Ternana U.), Tiraferri (R)

ANGOLI: 6 a 0 per la Ternana

RECUPERO: 0′ pt.; 4′ st.

SPETTATORI: 3565 (197 paganti)

NOTE: Iannarilli ha parato un calcio di rigore a Zampa (R)

Stefano Giovagnoli