Serie C – Risultati, marcatori e classifiche

In archivio anche la 22^ giornata del campionato di Serie C.

Nel girone A, il Monza segna il passo , i brianzoli fermati nel derby lombardo con il Coni 1-1.

Nel girone B il Vicenza conquista i tre punti 1-0 con il Carpi e mantiene invariate le distanze +4 sulla Reggiana che ha vinto a casa dell’Imolese 1-2.

Anche la Reggina, nel girone C, tiene invariate le lunghezze in vetta: i calabresi hanno trovato la vittoria al 98′ grazie al rigore realizzato da Denis in casa del Bisceglie. Bene anche il Bari, a valanga contro il Rieti, travolto 5-2 dai pugliesi. Punti pesantissimi conquistati in extremis in zona playoff da Teramo e Monopoli.

Girone A

Renate – Alessandria 1-0

22’ Guglielmotti

Pianese – Giana Erminio 1-2

2’ Perna (G), 42’ rig. Momente (P), 80’ Perna (G)

Gozzano – Pistoiese 1-1

9’ Terigi (P), 82’ Pozzebon (G)

Albinoleffe – Pro Vercelli 2-0

25’ Sibilli, 84’ Giorgione

Juventus U23 – Arezzo 1-0

59’ Zanimacchia

Monza – Como 1-1

25’ Marano (C), 48’ Paletta (M)

Olbia – Pontedera 1-1

45’ Ropolo (P), 45+2’ La Rosa (O)

Pergolettese – Pro Patria 0-3

39’ Ghioldi, 50’ Parker, 90+4’ Mastroianni

Lecco – Novara 3-2

28’ Cagnano (N), 40’ D’Anna (L), 66’ Capogna (L), 68’ D’Anna (L), 86′ rig. Bortolussi (N)

Carrarese – Robur Siena 3-1

37’ Cardoselli (C), 45+1’ Tedeschi (C), 59’ Infantino (C), 86’ Ortolini (R)

Classifica: Monza 50, Pontedera 40, Renate 36, Carrarese 35, Novara 32, Robur Siena 32, Albinoleffe 32, Alessandria 29, Juventus U23 27, Arezzo 27, Como 27, Pro Patria 27, Pistoiese 25, Pro Vercelli 24, Lecco 23, Pianese 20, Pergolettese 19, Gozzano 19, Olbia 14, Giana Erminio 14.

Girone B

Imolese – Reggiana 1-2

28’ Kargbo (R), 37’ Belcastro (I), 53’ aut. Della Giovanna (R)

Cesena – Virtus Verona 3-3

16’ Cazzola (V), 50’ Valeri (C), 58’ rig. Butic (C), 81’ Lupoli (V), 88’ (Bentivoglio V), 90+3’ rig. Butic (C)

Sambenedettese – Vis Pesaro 0-1

79’ De Feo

Feralpisalò – Fermana 1-0

90+1’ Ceccarelli

Gubbio – Arzignano Valchiampo 0-1

46’ Flores Heatley

Sudtirol – Rimini 4-1

7’ e 10’ Mazzocchi (S), 25’ Letizia (R), 46’ Beccaro (S), 72’ rig. Casiraghi (S)

Padova – Modena 0-1

58’ Ferrario

Ravenna – Fano 1-1

3’ Carpani (F), 57’ Giovinco (R)

L.R. Vicenza – Carpi 1-0

73’ Cinelli

Piacenza – Triestina

lunedì ore 20:45

Classifica: Vicenza 49, Reggiana 44, Carpi 42, Sudtirol 39, Padova 36, Piacenza* 35, Modena 33, Feralpisalò 33, Sambenedettese 31, Virtus Verona* 28, Triestina* 26, Vis Pesaro 25, Cesena 25, Fermana 22, Arzignano Valchiampo 19, Ravenna 19, Fano 17, Imolese 17, Gubbio* 15, Rimini 15.

* una partita in meno

Girone C

Az Picerno – Viterbese 0-1

51’ Tounkara

Vibonese – Cavese 0-1

72’ Spaltro

Catania – Potenza 1-1

15’ Ferri Marini (P), 33’ rig. Curiale (C)

Bisceglie – Reggina 1-2

15’ Ebagua (B), 87’ Loiacono (R), 90+8’ rig. Denis (R)

Ternana – Rende 3-1

14’ Vantaggiato (T), 18’ Partipilo (T), 55’ Mammarella (T), 59’ rig. Vitofrancesco (R)

Paganese – Sicula Leonzio 0-0

Bari – Rieti 5-2

17’ rig. Antenucci (B), 55’ Simeri (B), 68’ Del Regno (R), 79’ Simeri (B), 85’ aut. Bianco (R), 90+3’ Neglia (B), 90+5’ Maita (B)

Casertana – Virtus Francavilla 1-1

6’ Castaldo (C), 90+3’ rig. Perez (V)

Teramo – Avellino 1-0

90’ Bombagi

Catanzaro – Monopoli 1-2

33’ Fischnaller (C), 81’ Fella (M), 90+4’ Cuppone (M)

Classifica: Reggina 52, Bari 43, Ternana 43, Potenza 40, Monopoli 40, Catanzaro 32, Teramo 31, Catania 30, Cavese 28, Paganese 28, Viterbese 28, Avellino 27, Vibonese 27, Casertana 27, Virtus Francavilla 24, Az Picerno 20, Bisceglie 14, Rende 14, Sicula Leonzio 12, Rieti 8.