l’Athleticom conferma l’impegno per la città dell’Aquila

A distanza di 11 anni dal sisma, e nel pieno della drammatica situazione che sta riguardando l’intero pianeta, gli organizzatori della della “Mezza Maratona dell’Aquila – Città del Mondo” realizzata con il fondamentale contributo dei fondi Restart del Comune dell’Aquila, partecipano all’anniversario ribadendo la più sincera riconoscenza nei confronti della città e l’auspicio di tutti gli associati di poter presto tornare al lavoro per la prossima edizione.

«Un anno fa, proprio oggi – le parole di Camillo Franchi Scarselli, presidente di Atleticom – iniziammo ad aprire prima in pochi, poi via via sempre più amici, quel magnifico cantiere che poi divenne il comitato organizzatore della Mezza Maratona. Sembra ieri. Ora che vorremmo e dovremmo ritornare al lavoro, anche il nostro ufficio è chiuso come è giusto che sia; abbiamo tutti da fronteggiare ben altre priorità. Ma l’entusiasmo di quei giorni è ancora grande, più forte di prima. Non vediamo l’ora di riaprire quelle porte e quelle finestre. Grazie L’Aquila, Città del Mondo. Per noi, anche Città della Corsa».

Impossibile al momento annunciare date, ma l’impegno è confermato: appena le condizioni lo consentiranno, il comitato organizzatore della “Mezza maratona dell’Aquila – Città del mondo” tornerà al lavoro.

foto: la partenza mezza maratona dell’Aquila