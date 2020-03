Ecomaratona del CollioBdra 2020: rinviata ad ottobre l’ottava edizione della corsa transfrotaliera tra Italia e Slovenia

Rinviata ad ottobre l’ottava edizione dell’Ecomaratona del CollioBrda. Dopo attenta riflessione da parte degli organizzatori e consapevoli del delicatissimo momento che il Paese sta attraversando, si è ufficialmente deciso di spostare le due giornate dedicate agli amanti della corsa al 10 e 11 ottobre 2020.

Al centro della decisione da parte di A.S.D “Maratona delle Città del Vino” c’è la volontà di mantenere in calendario questo appuntamento ormai tanto atteso da parte dei runner ma anche di dare una prospettiva di speranza e normalità in un momento in cui tutta la vita sociale è stata congelata al fine di contenere e ridurre al più presto il propagarsi dell’epidemia. Per tutti coloro che si erano già registrati gli organizzatori hanno fatto inoltre sapere che sarà possibile richiedere un rimborso pari al 70 % o posticipare l’iscrizione al 2021.

Appuntamento in autunno dunque per l’Ecomaratona del Collio Brda, un evento capace di coniugare vino, running, cultura ed enogastronomia, il tutto nella meravigliosa cornice del Collio goriziano.

Sabato 10 ottobre l’evento prenderà il via con il Minitrail del Collio Brda che si svilupperà in una corsa di 10 km e 186 m di dislivello positivo, in un percorso per lo più su sentieri sterrati. Cuore pulsante dell’evento domenica 11 ottobre durante la quale si svolgeranno le due gare competitive: l’Ecomaratona – 48 km prevalentemente sterrati sulle colline del Collio con 1499 m di dislivello positivo (partenza prevista alle ore 8.00 in Piazza XXIV Maggio) – e il Trail – una corsa in mezzo alla natura di 22 km e 700 m di dislivello positivo tra i sentieri del Collio italiano e sloveno (partenza prevista alle ore 9.30 in Piazza XXIV Maggio).

Un percorso rinnovato e ancor più sfidante quello in programma per questa ottava edizione dell’Ecomaratona del CollioBrda. Un sali-scendi che si svilupperà sui territori dei comuni di Cormons, Dolegna del Collio, Prepotto, Dobrovo (Slovenia), San Lorenzo Isontino e Capriva del Friuli. Una corsa alla scoperta della viticoltura eroica della cantina più grande della Slovenia (Klet Brda), che a oggi è punto di riferimento per la produzione ed esportazione di vini sloveni e il Castello di Dobrovo, tra i vigneti dei famosi bianchi del Collio. Il percorso si snoderà quindi alla scoperta del Bosco di Plessiva, un parco naturale che oltre a resti di costruzioni militari è ricco di querce, rubine ad alto fusto e alberi di castagno, la cantina Ronco dei Tassi e l’acetaia Sirk della Subida, marchio famoso in tutto il mondo per esser entrato nelle cucine stellate sia in Italia sia all’estero. I podisti passeranno tra le diverse case realizzate interamente in legno che si trovano ai margini di un rigoglioso bosco di roverelle per proseguire verso la cantina Russiz Inferiore, una delle aziende vitivinicole più storiche della regione che può vantare 45 ettari di vigneti in una delle zone più suggestive della provincia goriziana. Il percorso si snoderà infine attraverseranno la zona di Prepotto, chiamata “terra dello Schioppettino” e vaste zone del comune di Dolegna del Collio famose per la produzione dei grandi vini bianchi friulani.

Non solo distanze competitive però: domenica 11 ottobre sarà possibile infatti partecipare anche a delle camminate ludico – motorie dedicate a tutti coloro che vorranno godere del paesaggio autunnale offerto dal Collio lungo percorsi collinari prevalentemente sterrati. Le camminate non competitive – a cui è possibile iscriversi già da ora andando sul sito www.eventbrite.it – avranno percorsi di diversa lunghezza e passeranno anche attraverso la Cantina Vidussi di Capriva del Friuli (GO) dove sarà allestito un ristoro.

L’Ecomaratona del CollioBrda rappresenta ormai da anni non solo un evento sportivo tra i più rinomati in Italia, ma anche un modo diverso per scoprire un territorio dalle mille sfaccettature. Anche questa ottava edizione si caratterizzerà infatti per un ricco calendario di appuntamenti dedicato a tutti coloro che vorranno scoprire in un fine settimana diverso dal solito la terra del Collio. In programma ci sono infatti oltre al consueto convegno dedicato allo sport, anche la “Dogs RUN” la corsa dedicata agli amici a 4 zampe, l’apertura al pubblico della mostra mercato con i prodotti della Coldiretti e degli Hobbisti e molto altro ancora.

Un evento ancora più speciale quindi quello dell’ottava edizione dell’Ecomaratona del CollioBrda, che con uno spirito rinnovato e animato dalla voglia di poter finalmente trascorre del tempo insieme saprà coinvolgere gli appassionati della corsa ma anche famiglie, curiosi e amanti della natura che avrà come palcoscenico naturale un territorio candidato a patrimonio Unesco per una due giorni davvero coinvolgente.

L’evento è organizzato da A.S.D “Maratona delle Città del Vino”, con la collaborazione dei Comuni di Cormòns (Gorizia) e di Brda (Slovenia) sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), dell’Associazione Italiana Cultura Sport (AICS), dell’Italian Ultramarathon and Trail Assosiation (IUTA) e dell’International Trail Running Association (ITRA)