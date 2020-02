14^ Scarpadoro: svelata la medaglia!

Domenica 23 febbraio ci sarà il cambio quota per le iscrizioni. Ultime settimane di preparativi per la 14^ Scarpadoro Half Marathon, la manifestazione organizzata dall’Atletica Vigevano in collaborazione con il Comune di Vigevano programma domenica 15 marzo (partenza ore 9.30 dallo stadio Dante Merlo di Vigevano) e che anche quest’anno proporrà tre diverse distanze: 21K competitiva, 10K e 5K non competitive e la Scarpadoro Ability, la manifestazione dedicata a persone con disabilità promossa dalla campionessa paralimpica Giusy Versace.

La 14^ Scarpadoro Half Marathon sarà inoltre valevole come campionato provinciale Fidal.

Domenica 23 febbraio a mezzanotte scadrà la quota agevolata di iscrizione alla Half Marathon, che passa da 20 a 25 euro, rimanendo però invariata per i gruppi con almeno 8 iscritti, mentre nella 10 km la quota agevolata di 12 euro rimane valida ancora un’altra settimana. Nessuna variazione di costo invece per la 5 km che rimane 8 euro fino al giorno della gara (gratis per i bambini da 0 a 3 anni e 5 euro fino ai 12 anni). Chi invece vorrà partecipare con il proprio cane dovrà aggiungere 5 euro al costo dell’iscrizione, quota che verrà interamente devoluta al Canile di Vigevano.

Per garantire efficienza e qualità nei servizi, tutte le gare saranno a numero chiuso. Verranno riservati 1300 pettorali per la Scarpadoro Half Marathon, 600 per la 10K, 500 per la 5K e 100 per l’Ability.

Sede di partenza e arrivo sarà come sempre lo Stadio Dante Merlo dove sono ubicati tutti i principali servizi: deposito borse, docce, spogliatoi, bagni, ristori e consueta risottata finale offerta a tutti i partecipanti. Unico start per tutte e tre le manifestazioni come sempre alle ore 9.30.

Confermato anche il tradizionale percorso che una volta lasciato lo stadio si snoda, per i primi 5 km, nel centro storico di Vigevano con passaggi nel Castello Sforzesco, lungo la suggestiva Strada Coperta e nella splendida Piazza Ducale, per poi proseguire in aperta campagna, attraverso le aree verdi del Parco del Ticino, su strade completamente asfaltate e chiuse al traffico.

Svelata nei giorni scorsi anche la medaglia che verrà messa al collo di tutti coloro che taglieranno il traguardo delle tre competizioni, cagnolini compresi e che nei giorni scorsi ha riscosso molto successo sui canali social Scarpadoro. A breve verrà presentata anche la maglia ufficiale della manifestazione.