10 titoli (9 ori e 1 argento) per la Nuova Atletica dal Friuli ai campionati italiani AICS di Parma

La delegazione biancorossa inaugura la 47^ stagione d’attività contraddistinguendosi in pista. Non poteva esserci miglior esordio per gli atleti della Nuova Atletica dal Friuli che hanno inaugurato la 47^ stagione portando a casa 10 titoli (9 ori e 1 argento) ai campionati italiani AICS di Parma (4 – 5 gennaio)

A guidare il team bianco rosso i “veterani” della categoria M70: il capitano e Vicepresidente Roberto Lacovig (M70) al lungo è atterrato a 3,99m, mentre Franco Lovo si è imposto sui 3 km di marcia con 19’21”74.

Tra gli M45, tre podi per Marco Bombonaro sui 400m (1’09”80), alto (1,60m) e lungo (4,99m); oro e argento per Massimo Patriarca 55m (8’11) e 1500m (5’55”39).

Doppio successo di Cristina Iacono (W40) al lungo (4,35m) e sui 55m (8’62); sulla stessa distanza, Francesco Nicotra (M40) ha tagliato per primo il traguardo in 7”41.

Un buon preludio in vista dei prossimi appuntamenti fra i quali i campionati Italiani targati FIDAL.