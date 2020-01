Scarpadoro di Capodanno: che festa!

Migliaia di persone in Piazza Ducale a Vigevano per la nuovissima e originalissima manifestazione che ha abbinato un momento di corsa e camminata, ad uno spettacolo di luci e musica. Il 2020 a Vigevano, in Piazza Ducale, è cominciato davvero bene con un avvenimento particolare e beneaugurante. La Scarpadoro di Capodanno, organizzata dall’Atletica Vigevano in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è riuscita a riportare nel cuore della città un evento unico nel suo genere, che ha saputo conciliare un momento sportivo composto da una corsa e camminata alla quale hanno partecipato 250 persone, ad uno spettacolo di luci e musica che ha richiamato migliaia di persone in Piazza.

La festa si è aperta alle ore 22 con il via della 5K vinta dal blogger piemontese e specialista di gare di trail Matteo Raimondi e dalla siracusana studentessa di scienze motorie Alice Sansone, ed è proseguita alle 23 con la camminata di 2km vinta da Luca Superghi e Roberta Bocca.

Premi anche per i giovanissimi Olivia e Tiziano Rotta (2006-2009), per gli under 14 Beatrice Furlan e Cristian Bachi, e premi per i gruppi più numerosi “Escape Team” e “Gli Ex Sportivi”.

Alle 23.45 le luci della Piazza Ducale sono state spente e ed è cominciato il concerto di luci e musica che è cresciuto d’intensità fino al count-down finale della mezzanotte, e il nuovo anno è iniziato con un Dj Set a cura dei Murphill, che ha fatto scatenare il pubblico fino all’una del mattino.

Il successo è stato garantito dalla presenza di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Protezione Civile, che sono stati un filtro perfetto agli ingressi della Piazza, cosicché tutti hanno potuto godere di una serata senza botti e nella massima serenità.

“A tutti questi uomini e donne in divisa va veramente indirizzato un grazie di cuore, senza di loro il nostro sogno non sarebbe stato possibile” ha detto Manuela Merlo, l’ideatrice dell’avvenimento.

La Scarpadoro di Capodanno è stata organizzata da Atletica Vigevano in collaborazione con il Comune di Vigevano. Sono sponsor della manifestazione Leonardo Costruzioni, Asm Energia, il Caffè Commercio. Sono partner: Vigevano 24, Vivivigevano, Fox Sport, Allianz- Agenzia Vigevano Diaz di Clara Carnevale ed Enrico Zone, Grafiche Desi, Natura Elettrica, Croce Rossa, Ali nel Vento.

Foto di Lorella Bianchi