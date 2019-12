Sarà un Capodanno di corsa a Vigevano!

Corsa, camminata, spettacolo di luci, brindisi di mezzanotte e DJ Set. La Scarpadoro di Capodanno sarà un’occasione unica per festeggiare un Capodanno davvero originale. Partenza della 5 km alle ore 22 e della camminata di 2K alle ore 23. Poco prima della mezzanotte, spettacolare gioco di luci e musica in Piazza Ducale.



Vigevano, 27 dicembre 2019 – Succede solo a Vigevano che nella notte di Capodanno si possa trascorrere un “veglione” correndo o camminando in compagnia di persone che condividono la stessa passione, per poi festeggiare l’arrivo del nuovo anno con un brindisi speciale, assistere ad un emozionante spettacolo di luci nella Piazza Ducale e ascoltare tanta buona musica.

Tutto questo sarà la Scarpadoro di Capodanno, manifestazione organizzata da Atletica Vigevano in collaborazione con il Comune di Vigevano, per offrire un evento nuovo per la città, ma soprattutto per festeggiare due anni molto significativi per la società ducale di atletica leggera: salutare il 2019 che ha tagliato il traguardo dei 70 anni di storia e dare il benvenuto al 2020, anno che sancirà i 40 anni di storia di Scarpadoro (1980-2006 Scarpa d’Oro Internazionale) (2006 a oggi Scarpadoro Half Marathon).

I partecipanti potranno scegliere tra una corsa non competitiva di 5 km circa, che partirà alle ore 22 da Piazza Ducale e una camminata aperta a tutti di circa 2 km che partirà, sempre dalla Piazza Ducale, attorno alle ore 23 e che offrirà l’opportunità di attraversare luoghi che di notte acquistano ancora più fascino, come il cortile del Castello Sforzesco e la Strada Coperta.

Terminata la corsa gli atleti avranno, inoltre, la possibilità di cambiarsi gli abiti e farsi una doccia calda presso la Palestra Carducci, a pochi passi dalla Piazza Ducale.

La Piazza Ducale poi, sede di partenza e arrivo della manifestazione, sarà anche un palcoscenico di luci e musica che, dalle 21.30 a fino a dopo la mezzanotte, regalerà un continuo di emozioni.

La serata continuerà poi con le premiazioni, il brindisi di mezzanotte per tutti i partecipanti in Piazza Ducale offerto dal Caffè Commercio, un spettacolare gioco di luci a cura di Zeta Service e un dj set con i Murphill.

Ci si può iscrivere online (www.enternow.it) oppure direttamente allo Stadio Comunale D. Merlo oggi, venerdì 27 dicembre, e lunedì 30, dalle 18.30 alle 19.30. Martedì 31 dicembre, direttamente in Piazza Ducale dalle ore 15.

La Scarpadoro di Capodanno è organizzata da Atletica Vigevano in collaborazione con il Comune di Vigevano. Sono sponsor della manifestazione Leonardo Costruzioni, Asm Energia, il Caffè Commercio. Sono partner: Vigevano 24, Vivivigevano, la Dimora Sforzesca, Fox Sport, Allianz- Agenzia Vigevano Diaz di Clara Carnevale ed Enrico Zone, Grafiche Desi, Natura Elettrica, Croce Rossa, Protezione Civile, Tortellino Team. La manifestazione gode del patrocinio della Fidal Comitato Provinciale e del Pool Vigevano Sport.

Altre informazioni in Pillole della Scarpadoro di Capodanno

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Ore 21.30: ritrovo

Ore 22: partenza corsa di 5,5K

Ore 23: partenza camminata di 2K

Ore 23.30: Premiazioni

Ore 23.45: Spettacolo di Luci

Ore 00.00: brindisi di mezzanotte

A seguire spettacolo di luci e Dj Set

NORME DI PARTECIPAZIONE

Manifestazione non competitiva aperta a tutti. E’ consigliabile la torcia frontale. Posti disponibili: 700

QUOTA D’ISCRIZIONE

0-6 anni: gratis; 6-12 anni: Euro 8; quota piena: Euro 12,00.

La quota comprende: pettorale, assicurazione, ristoro finale, docce, spogliatoi e brindisi finale

PERCORSO

Partenza in Piazza Ducale, via Giorgio Silva, via San Francesco, via Dante, via Griona, via Boldrini, Corso della Repubblica, Castello, Strada Coperta Superiore, Cavallerizza, via Rocca Vecchia, via Roma e arrivo in Piazza Ducale

(i partecipanti alla 5 K dovranno percorrere 3 volte il giro)

PREMIAZIONI

Della 5 K saranno premiati la prima donna e il primo uomo al traguardo e il gruppo più numeroso.

Nella camminata, la prima donna e il primo uomo al traguardo, il ragazzo e la ragazza più veloci (under 14 anni) e il gruppo più numeroso

PER CENARE NEL DOPO CORSA

Ristorante ‘Rinascimento’ – Piazza Ducale, solo su prenotazione – Tel. 0381.70792 e Pub, Steakhouse, Birreria, Pizzeria ‘Mr Hop’ – Piazza Sant’Ambrogio (a pochi passi da Piazza Ducale) solo su prenotazione – Tel. 0381.091623

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica.