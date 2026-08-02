Italia a punteggio pieno: 4-1 al Belgio e vittoria della tappa di qualificazione alle WEBSL Superfinal

Squadra italiana di beach soccer vince contro il Belgio in una partita di qualificazione alle WEBSL Superfinal

L’Italia si conferma al vertice della classifica dopo la vittoria 4-1 contro il Belgio nella tappa di qualificazione alle WEBSL Superfinal a Chisinau. Le Azzurre hanno chiuso il loro percorso con quattro successi in altrettante partite, battendo Portogallo, Polonia, Paesi Bassi e, in finale, la squadra belga. La vittoria arriva in un momento cruciale, con l’Italia in testa alla graduatoria complessiva dopo aver sommato i risultati anche della tappa di El Puerto Santa Maria. L’appuntamento con l’Europeo al femminile è fissato per l’8 al 13 settembre a Viareggio.

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Una partita di qualità e di carattere

La partita contro il Belgio ha visto le Azzurre dominare con un gioco tecnico e determinato. Dopo un primo tempo in cui hanno segnato due reti, le italiane hanno rafforzato il loro vantaggio nel secondo tempo con un altro gol di Fabiana Vecchione. Il gol decisivo, però, è arrivato a due minuti dall’ultimo intervallo: una rovesciata meravigliosa di Vecchione ha regalato il quarto gol all’Italia, chiudendo una partita di grande intensità. La squadra belga, nonostante la sconfitta, ha mostrato resistenza, con un gol di Maurane che ha accorciato le distanze.

La vittoria di Vecchione è il momento più emozionante della partita.

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Un percorso senza sosta

Le Azzurre hanno vinto tutte le partite del gruppo B, dimostrando una coesione e una preparazione eccezionali. La squadra, guidata da un allenatore esperto, ha mantenuto un ritmo costante e una strategia ben definita. Il cambio di ruolo di Massa nel quintetto di partenza ha dato un ulteriore impulso al gioco, permettendo alle giocatrici di muoversi con maggiore fluidità. La squadra ha anche mostrato una grande capacità di reazione, soprattutto nella terza frazione, dove Privitera e Vecchione hanno costretto l’estremo difensore belga, Eryn, a fare interventi di grande qualità. La vittoria a Chisinau rappresenta un ulteriore traguardo per l’Italia, che si appresta a disputare la sesta edizione dell’Europeo al femminile. La squadra, con un record di quattro vittorie consecutive, è pronta a dare il massimo per conquistare un altro successo in una competizione di alto livello.

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La classifica e il prossimo impegno

La vittoria contro il Belgio ha consolidato la posizione della squadra italiana in testa alla classifica del Gruppo B, con 12 punti. La classifica vede al primo posto l’Italia, seguita da Portogallo, Polonia, Paesi Bassi e Belgio. La squadra azzurra, però, non si ferma qui: il prossimo impegno è fissato per l’8 settembre a Viareggio, dove si disputerà la 6ª edizione dell’Europeo al femminile. L’Italia, con la sua capacità di reazione e la sua determinazione, è pronta a dare il massimo per conquistare un altro successo.

Vittoria 4-1 contro il Belgio

Quattro successi in altrettante partite

Testa della classifica del Gruppo B

Appuntamento con l’Europeo al femminile a Viareggio