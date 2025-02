Mettilo in campo e basta: BALOTELLI VINCE LA BATTAGLIA | Vieira si è dovuto arrendere: ordini superiori

Il Genoa si avvia verso una salvezza tranquilla, ma tiene ancora banco il caso legato al futuro dell’attaccante: il mister deve adeguarsi.

Prendi un allenatore reduce da un’ottima prima stagione in Serie A e una rosa con una coppia d’attacco formata da giocatori invidiati dalle big non solo italiane. Sulla carta il Genoa che aveva concluso la scorsa stagione, la prima dopo il ritorno in Serie A, sembrava la società ideale per far sognare i tifosi.

Peccato che gli stessi non abbiano potuto godere a lungo della coppia Retegui-Gudmundsson e dell’entusiasmo di mister Gilardino, così come dei progetti di 777 Partners, la proprietà subentrata a Preziosi nel 2021, ma costretta a vendere repentinamente a fine 2024 a causa di gravi difficoltà finanziarie.

Eppure, come una fenice più che come un Grifone, il Genoa è rinato nuovamente, disputando una stagione di tutto rispetto con un altro allenatore deb con un passato illustre da giocatore, Patrick Vieira, e salutando l’avvento del nuovo proprietario, il rumeno Dan Sucu. La vittoria contro il Venezia ha di fatto suggellato la salvezza, così ora Badelj e compagni potranno giocare a mente sgombra.

Prima di un finale di calendario in salita le prossime partite contro Empoli, Cagliari e Lecce potrebbero migliorare ulteriormente la classifica del Genoa, a patto che un caso che si sta stagliando sempre più inquietante in spogliatoio non vada a minare la tranquillità del gruppo. Il riferimento è a Mario Balotelli, che a Pegli è ormai un vero e proprio separato in casa.

Balotelli separato in casa al Genoa, ma la svolta è in arrivo

A certificarlo è l’esclusione dell’attaccante dalla lista dei convocati di Vieira dalle ultime partite, quelle successive alla fine del mercato di gennaio, quello che avrebbe dovuto portare Super Mario via da Genoa. Non è andata così e il giocatore sarebbe pure animato da tanta voglia di riscatto, ma il mister sembra non sentirci. Una sorpresa, però, sta prendendo forma.

Del resto che tra i due non ci sarebbe stato feeling si era intuito già al momento dell’arrivo di Vieira, pochi giorni dopo la firma da svincolato di Balotelli. Tra i due erano state scintille da compagni all’Inter e al Nizza nel 2018 con Vieira allenatore e le prove di pace in Italia sono durate poco. Qualche spezzone giocato, poi le voci di mercato e i post al veleno di Mario che sembravano il preludio alla partenza. Così non è stato, pertanto bisognerà convivere in qualche modo fino al termine della stagione. Per non rovinare la bella stagione del Grifone ecco quindi spuntare un’idea “meravigliosa”.

Vieira, quando vincere non basta: tensioni in casa Genoa, i tifosi prendono la parola

Con la salvezza virtualmente in tasca gli ultimi due mesi e mezzo di campionato potrebbero servire da passerella per i giocatori fin qui meno utilizzati. Tra i quali appunto Balotelli, per il quale i tifosi sono pronti a chiedere un sacrificio speciale a Vieira, ovvero quello di mandare in campo Super Mario con continuità nella coda della stagione, magari a partire dall’attesissima partita del 30 marzo in casa della Juventus.

Difficilmente anche qualche gol potrebbe bastare per la conferma, ma i sostenitori rossoblù ritengono che Balotelli meriti un riconoscimento per l’attaccamento alla maglia dimostrato almeno a parole e per la scelta di non cambiare aria a gennaio, senza prima aver provato a mantenere quella promessa autunnale. Magari “spaccare la Serie A” come sperato non sarà facile, ma per lasciare il segno nel cuore del tifo genano i margini sussistono ancora…