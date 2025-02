“Bugie, non è vero niente”: è bufera su TOTTI | Rosella Sensi lo bacchetta duramente: “Sono sorpresa e delusa”

La squadra è tornata a correre, ma a Trigoria scoppia un nuovo e inatteso polverone che riguarda il Capitano: l’ex presidentessa tuona.

Era lo scorso mese di ottobre quando Francesco Totti tenne a specificare che l’idea di tornare a giocare alle soglie dei 50 anni non fosse affatto una boutade, bensì uno scenario ponderato con attenzione e poi “promosso”.

Per avvalorare la propria clamorosa intenzione il campione del mondo 2006 specificò di aver ricevuto almeno un paio di proposte da club di Serie A, ma anche di aver bisogno di tempo tanto per scegliere la soluzione migliore, quanto per ritrovare la condizione fisica.

Tanto tempo è passato, ma non è accaduto nulla, anzi la notizia che un tale dibattito aveva scatenato sui social e non solo si è via via spenta da sola. Poche settimane prima, lo stesso Totti aveva già fatto parlare di sé per un’intervista nella quale rivelò il malumore dell’allora allenatore della Roma Daniele De Rossi verso la proprietà.

Parole che non hanno portato fortuna all’ex compagno di squadra, esonerato poco dopo. Ora per Totti è di nuovo tempo di tornare sulla cresta dell’onda mediatica, ancora con la sua Roma protagonista. In merito a una vicenda che riguarda da vicino l’ex capitano, infatti, si è pronunciata l’ex presidentessa della Roma Rosella Sensi, con toni fermi quanto delusi.

Roma senza pace, spunta un nuovo caso Totti: la furia di Rosella Sensi

“Sono sorpresa e delusa” ha dichiarato la figlia dell’indimenticato Franco, il presidente del terzo scudetto della Roma, attraverso un post Instagram. Nessuno si sarebbe mai aspettato che queste parole potessero riguardare anche lontanamente un mito giallorosso come Francesco Totti, ma tant’è.

Rosella Sensi non è riuscita a trovare una spiegazione in merito a quanto dichiarato riguardo a Totti dall’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, che in un’intervista a ‘Corriere.it’ ha rivelato una presunta trattativa, morta sul nascere per volontà dell’Inter, per portare Totti in nerazzurro, che sarebbe stata avviata proprio da Franco Sensi.

Rosella Sensi difende la memoria del padre: “È tutto falso”

L’ex presidente dell’Inter, infatti, in un passaggio dell’intervista ha rivelato: “L’allora proprietà della Roma era piena di debiti, strapiena di debiti. Il presidente era così disperato che arrivò a offrirmi Totti. Piangendo. Ma noi dell’Inter lasciammo stare” il retroscena di Moratti. Questa ricostruzione è stata smentita con forza, ma anche stupore, da Rosella Sensi:

“Mio padre non ha mai pensato nemmeno lontanamente di vendere Francesco a nessun club – la difesa – Credo che Moratti si confonda visto che la Roma di mio padre non è mai stata indebitata né costretta a cedere calciatori”. L’uscita di Moratti ha scatenato la reazione anche dei tifosi della Roma, poco teneri nei confronti dell’ex presidente dell’Inter, che in passato aveva dichiarato come Sensi avesse rifiutato una proposta dei nerazzurri per Totti. Dov’è la verità? Nessuno lo saprà mai con certezza, ma forse anche l’aver risollevato il tema non ha giovato a nessuno. “Papà non era un tipo che piangeva e la Roma non è mai stata indebitata” la chiusura di Rosella Sensi.