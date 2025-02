Napoli, notizie terribili: Conte si mette le mani nei capelli, ora si fa durissima

Il 2025 del Napoli è iniziato sotto i peggiori auspici: dal caso Kvara al mercato deludente, dai passi falsi in campionato all’ultimo guaio.

Quant’acqua c’è nel bicchiere del Napoli di Antonio Conte a poche settimane dal via della volata scudetto, che per convenzione viene fatta iniziare a marzo? Come sempre, dipende dalla prospettiva…

Già, perché pareggiare tre partite consecutive e riuscire comunque non solo a mantenere la vetta della classifica, ma anche a non veder diminuire il vantaggio sulla più immediata inseguitrice può essere visto come un segnale molto positivo anche dal punto di vista scaramantico.

Non bisogna infatti dimenticare che il mese di febbraio era cruciale per testare le ambizioni di scudetto degli azzurri, per diversi motivi. In primo luogo perché l’Inter avrebbe dovuto giocare il recupero contro la Fiorentina, dopo il quale è stato finalmente possibile leggere la classifica senza asterischi.

L’altro motivo riguarda il fatto che il secondo mese dell’anno è molto particolare per il calcio perché è quello nel quale si misurano le scorie lasciate dalle intense settimane del mercato di gennaio, che proprio a Napoli di strascichi ne ha lasciati non pochi.

Napoli nei guai: Conte ne perde un altro, formazione da inventare contro l’Inter

E qui si innesta la parte meno piena del bicchiere, stretta parente della Legge di Murphy. Sì, perché dopo non aver visto esaudite le proprie richieste per la sostituzione di Khvicha Kvaratskhelia, Conte ha pure dovuto fare i conti con l’infortunio muscolare del giocatore che ha ereditato la maglia da titolare del georgiano. Il cui stop sembra destinato ad essere più lungo del previsto.

Uscito nel finale della partita contro l’Udinese David Neres non è infatti riuscito a “fermarsi in tempo”. Così le speranze che il brasiliano avesse rimediato solo una contrattura sono evaporate di fronte ad un bollettino medico che ha letteralmente gelato il sangue di Conte. L’ex Ajax ha subito una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, pertanto è da escludere la sua presenza per la super-sfida contro l’Inter in programma nel weekend dell’1-2 marzo.

Il Napoli si tarpa le ali: il mister cambia tutto per lo scudetto

Per Conte e il Napoli tutto si tratta di un colpo durissimo, sebbene le prime risposte date dalla squadra contro la Lazio siano state nel complesso positive. Proprio alla luce della scarsità di soluzioni offensive a disposizione, Conte è infatti tornato all’Olimpico al 3-5-2 abbandonato a inizio stagione proprio per valorizzare al meglio le caratteristiche dei giocatori, Kvaratskhelia in primis. Ora questa necessità non c’è più, anzi alla voce esterni a disposizione ci sono solo Okafor e Ngonge.

Da qui la decisione di ricambiare assetto e dare fiducia a Raspadori, ripagata. Ciò non toglie che nella difficile trasferta di Como e poi contro l’Inter il fatto di avere poche carte a disposizione dalla panchina rappresenterà sicuramente un motivo di preoccupazione per Conte, consapevole di quante chances scudetto la propria squadra si giocherà nelle prossime due settimane.