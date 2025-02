CONTE MASANIELLO: Napoli, è rivoluzione totale | Confermato tutto, sta succedendo proprio ora a Castel Volturno

Pronto a tutto per lo scudetto: in vista dello scontro diretto contro l’Inter il tecnico degli azzurri vara il ribaltone improvviso.

Ormai è una certezza. Se per qualunque motivo in Serie A si accumulano partite da recuperare durante la stagione, si può stare certi del fatto che queste avranno un peso quasi determinante nella corsa allo scudetto.

I tifosi dell’Inter l’hanno provato sulla propria pelle nella primavera 2022, con quella clamorosa sconfitta a Bologna che fece di fatto evaporare a vantaggio del Milan un titolo che i nerazzurri sembravano avere in mano. Non sarà stata una beffa come quella di 20 anni esatti prima in casa della Lazio, ma la delusione è stata forte, al punto da aver condizionato anche l’approccio della squadra di Inzaghi al campionato successivo.

Quest’anno la storia potrebbe ripetersi dopo che la stessa Inter ha sprecato nel recupero contro la Fiorentina la chance di agganciare in vetta alla classifica il Napoli, se non fosse che anche la squadra di Conte si sta specializzando in occasioni sprecate. Solo lo scontro diretto del 2 marzo al Maradona chiarirà chi sarà riuscito a convivere meglio con la pressione di non poter commettere passi falsi.

Certo il 2025 del Napoli non è iniziato nel migliore dei modi, prima fuori e poi dentro il campo. Difficile pensare che non ci sia un collegamento tra la cessione di Kvaratskhelia, il vano inseguimento a un sostituto sul mercato e la flessione cui la squadra è andata incontro contro Roma e Udinese. Il momento della stagione è delicatissimo e il tecnico salentino lo sa bene.

Napoli, per lo scudetto si cambia (ancora): Conte vara la Restaurazione

Al di là del profilo basso e dell’obiettivo dichiarato di tornare in Champions Conte vuole vincere un altro scudetto e trionfare in Serie A alla guida di tre squadre diverse. Per farlo è pronto a tutto, anche a mettere in discussione le proprie convinzioni tattiche, come peraltro già successo a inizio stagione. A Castelvolturno si è quindi deciso di varare la rivoluzione.

Anzi, la contro-rivoluzione. Era settembre quando, in casa della Juventus, il Napoli si presentò a sorpresa schierato con il 4-3-3, in luogo del classico 3-5-2. Sembrava poter essere una mossa estemporanea e invece Conte avvertì che solo così avrebbe potuto sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri centrocampisti e degli esterni d’attacco. Cinque mesi dopo, però, è cambiato qualcosa, qualcuno non c’è e più ed è quindi arrivato il momento di tornare al passato.

L’Inter è in agguato, ma Conte non si arrende: mossa a sorpresa per salvare la stagione

Si spiega così la scelta dell’allenatore azzurro di tornare sui propri passi, schierando la squadra con la difesa a tre nella partita contro la Lazio. Non un avversario qualunque, peraltro, avendo la squadra di Baroni già battuto due volte in stagione il Napoli tra campionato e Coppa Italia. Se in quest’ultima gara Conte mandò in campo una formazione profondamente rimaneggiata, il ko di misura al Maradona ha evidenziato come le caratteristiche di gioco e dei singoli della Lazio potessero mettere in difficoltà il Napoli schierato a quattro dietro.

Del resto senza Kvaratskhelia e con i soli Neres e Okafor a completare il parco degli esterni offensivi la coperta là davanti si è accorciata, quindi tanto vale recuperare le certezze con cui la squadra aveva approcciato la stagione all’insegna della solidità nel reparto difensivo, complice anche il recupero di Buongiorno. Conte novello Masaniello ha quindi varato la Restaurazione, trovando piena adesione nella propria truppa. Cosa non si fa per un triangolino tricolore…